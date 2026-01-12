MINI signe une année 2025 record portée par l'électrification

Filiale du groupe BMW, la marque affiche une croissance robuste de ses livraisons mondiales, franchissant le cap symbolique des 100 000 véhicules électriques vendus sur un an.

MINI a clôt l'exercice 2025 avec un volume total de 288 290 véhicules livrés, soit une progression significative de 17,7% par rapport à l'année précédente. Cette performance est principalement soutenue par l'essor des véhicules électriques à batterie (BEV), dont les ventes ont bondi de 87,9%, pour atteindre 105 535 unités.



Désormais, plus d'une MINI sur trois vendue dans le monde est intégralement électrique, souligne le constructeur.



Jean-Philippe Parain, responsable de la marque souligne que cette croissance "reflète clairement l'attrait exceptionnel de la famille de modèles MINI" grâce à un design renouvelé et une offre électrique élargie.



Dans ce contexte, le MINI Countryman s'impose comme un pilier stratégique, représentant près d'un tiers des volumes, tandis que la division sportive John Cooper Works (JCW) enregistre un record historique avec 25 630 ventes. Pour 2026, l'entreprise mise sur le lancement d'éditions spéciales pour maintenir cette dynamique commerciale mondiale.



Le titre BMW cède un peu plus de 1% ce matin à Francfort.