Le Gouvernement des Etats-Unis a démarré, à 6h00 heure de Paris, la fermeture de ses activités après que le Congrès a échoué à faire avancer le projet de budget fédéral. Le fameux shutdown est donc entré en vigueur,

Le gouvernement fédéral américain a fermé une grande partie de ses services mercredi, faute d'accord budgétaire entre le Congrès et la Maison-Blanche. Ce blocage, alimenté par de profondes divisions partisanes, pourrait durer longtemps et entraîner la suppression de milliers d’emplois publics. Environ 750 000 fonctionnaires sont mis en congé forcé, pour un coût estimé à 400 millions de dollars par jour. Cette 15e fermeture depuis 1981 perturbe la diffusion des données sur l’emploi, ralentit le trafic aérien, suspend la recherche scientifique et prive les militaires de leur solde.

A l’origine du bras de fer : un désaccord sur un budget de 1 700 milliards de dollars, soit un quart des dépenses fédérales. Les démocrates ont bloqué une mesure de financement provisoire, dénonçant l'absence d'une prolongation des aides santé qui bénéficient à plusieurs millions d'Américains. Les républicains, majoritaires au Congrès, refusent d’inclure cette extension dans le texte. Donald Trump, déterminé à remodeler l’État fédéral, en profite pour accentuer la pression : il agite la menace de suppressions définitives de postes et de coupes dans les programmes publics.

Dans ce contexte tendu, les démocrates cherchent à faire de la santé un thème rassembleur en vue des élections de mi-mandat de 2026. Mais la polarisation extrême du climat politique complique la recherche d'un compromis.

Comment sortir de l'impasse budgétaire ?

Pour sortir de l’impasse, les deux camps doivent trouver un terrain d’entente sur les priorités budgétaires à court terme. Les républicains, qui contrôlent les deux chambres du Congrès, proposent de prolonger temporairement le financement des agences fédérales jusqu’au 21 novembre, sans modifier les niveaux de dépenses actuels. Cela leur permettrait de conserver les acquis obtenus en juillet dans leur grande loi budgétaire, la fameuse One Big Beautiful Bill, en particulier des hausses pour la défense et l’immigration, ainsi que des coupes dans les énergies vertes et Medicaid. Ils restent toutefois fermement opposés à l’idée d’inclure dans cette extension les mesures de santé défendues par les démocrates.

Ces derniers, minoritaires mais indispensables au Sénat pour faire passer toute législation budgétaire, exigent en échange de leur soutien le renouvellement des aides renforcées à l’assurance santé, issues de l’Obamacare. Ils veulent pérenniser ces subventions fiscales, élargir leur accès à la classe moyenne, et interdire à Trump de les neutraliser une fois la loi votée. Selon leurs estimations, ces mesures permettraient de couvrir sept millions de personnes d’ici 2035, mais augmenteraient les dépenses publiques de 662 milliards de dollars sur dix ans. Un compromis pourrait émerger si les deux camps acceptent de dissocier l’urgence du redémarrage de l’administration des débats de fond sur la santé. Mais pour l’heure, chacun campe sur ses positions.