Rarement une explosion de la demande n'aura mis une telle pression sur une entreprise. C'est pourtant le paradoxe qu'a vécu Mips. Après l'euphorie post-Covid, la crise des surstocks a plombé les fondamentaux du groupe et entraîné le titre vers ses plus bas historiques. Si la croissance fait aujourd'hui son grand retour dans les comptes, l'action, elle, peine encore à redécoller.

Si le port du casque protège si efficacement aujourd’hui, c’est en grande partie grâce au neurochirurgien Hans van Holst et à son associé, le chercheur Peter Halldin. Lancé en 1995, le projet Mips est né au sein du prestigieux institut Karolinska de Stockholm. Fatigué de voir des cyclistes souffrir de traumatismes cérébraux graves malgré le port du casque, le Dr van Holst a modélisé une protection calquée sur le système de défense naturel du corps humain.

Trois ans plus tard, un premier brevet était déposé avec une vision stratégique claire : ne pas fabriquer de casques, mais intégrer cette technologie de membrane aux modèles existants. D’abord adoptée par le milieu de l’équitation, l’innovation s'est étendue au vélo, aux sports d’hiver et aux sports motorisés. Désormais, Mips protège également les adeptes d’escalade, les ouvriers du bâtiment et les militaires, en collaborant avec plus de 160 leaders du marché comme Decathlon, Rossignol, BMW ou Mammut.

(Membrane Mips en jaune sur un casque de cyclisme - Mips Press Kit)

Leur modèle économique repose sur une recette simple, appuyée par un portefeuille de plus de 300 brevets : la société vend sa membrane physique et sa licence d'utilisation directement aux fabricants. Pour l’investisseur, Mips est aux casques ce que "Gore-Tex" est aux vêtements techniques : une marque ingrédient qui valide la qualité du produit final.

L'intégration de la technologie dans les casques de sport génère la majeure partie des revenus, touchant un public bien plus large que les secteurs de la moto ou de la sécurité professionnelle. Géographiquement, l'activité se concentre sur deux piliers majeurs. L'Amérique du Nord conserve la tête des ventes suivit par l'Europe qui la talonne de près. L'Asie reste en retrait, ne générant qu'une part minoritaire des bénéfices.

Un modèle “asset light” générateur de cash

Jusqu'à récemment, Mips affichait une rentabilité insolente, culminant en 2021 avec une marge d’exploitation de 53%. Depuis, les indicateurs ont plongé. Ce retournement de situation est paradoxalement la conséquence directe du succès record qui l'a précédé. Pendant la crise sanitaire, l'engouement pour le vélo a fait s'envoler les résultats de l'entreprise vers des sommets. Or, le modèle économique de Mips dépend entièrement des volumes écoulés par les fabricants de casques. Après l'euphorie, le marché s'est naturellement contracté : un casque se remplace rarement, même si les constructeurs recommandent un renouvellement tous les 3 à 7 ans selon les modèles. 2023 marquera donc le point bas des fondamentaux, les flux de trésorerie libres frôlant 0. Depuis le rebond s’est amorcé. La rentabilité fait doucement son retour, même tendance pour le chiffre d'affaires.

Grâce à son modèle "asset light", la société a toujours démontré une forte capacité à générer de solides flux de trésorerie. Certes, le paiement décalé des impôts sur les lourds bénéfices de 2021/2022 a provoqué quelques entorses passagères. En situation normale, Mips dégage pourtant un flux de trésorerie disponible (FCFE) quasi équivalent à son résultat net, une dynamique encore plus prononcée en 2025. Cette performance ne doit rien au hasard : le bilan s'avère exceptionnellement sain. Le ratio dette nette/Ebitda frôle le zéro depuis de nombreuses années, tandis qu'un niveau de trésorerie massif permet d'absorber largement l'endettement.

La qualité du modèle économique de Mips est largement confirmée par l’état de la rentabilité de ses capitaux propres qui évoluent à un niveau moyen d’environ 25%. Fort de cette situation, la société a acquis Koroyd pour 40 MEUR en décembre 2025, ce qui alourdit certes le bilan mais reste largement supportable. L'opération renforce la position de leader du groupe dans la sécurité des casques et ouvre la voie à la commercialisation d’autres produits comme les gants ou les chaussures de sécurité.

Vers un re-rating du titre ?

Le marché retrouve sa vigueur au premier trimestre 2026, matérialisé par une croissance organique de 25% des ventes globales, portée en premier lieu par la division Sport (+28% en organique). Le segment Moto progresse de 16% en organique (et +135% au global après intégration des dernières acquisitions), confirmant sa trajectoire de développement malgré la vigilance requise face aux barrières tarifaires douanières américaines.

Sur le plan quantitatif, les projections du consensus anticipent un rebond du chiffre d'affaires supérieur à 45% pour l'ensemble de l'année 2026, avant de stabiliser une croissance annuelle supérieure à 20% les années suivantes. Les marges opérationnelles sont quant à elles attendues sur leurs niveaux d'avant-crise à l'horizon 2030.

La prudence est toutefois de mise, plusieurs facteurs critiques pourraient mettre à mal les attentes des analystes. D’abord, Mips dépend des fabricants de casques et ne vend pas directement au grand public. Si ses clients sous estiment la demande, un nouvel engorgement des stocks bloquerait net le flux de redevances, rééditant le scénario de 2022.

Par ailleurs, l'insolente rentabilité de l'entreprise aiguise les appétits, même si aucun signal d'alarme ne s'est encore allumé. A long terme, le principal danger réside dans le "chacun pour soi" : la tentation des grands fabricants de développer leurs propres solutions internes pour s'affranchir du coût de la licence.

Une opportunité à explorer

La situation semble prometteuse pour Mips et l’année 2026 fera office de test. Les prochaines publications sont à surveiller de près, plus particulièrement l’état de la rentabilité et la poursuite de la dynamique démarrée dans chaque segment. L’intégration de Koroyd semble pour l’instant être un franc succès qui doit se prolonger sur le long terme.

Actuellement, le titre affiche un repli de plus de 75% par rapport à ses sommets de 2021. Cette chute récente a fait souffler une valorisation qui devenait intenable. Même avec la chute, le PER tourne autour de 30 pour 2026, héritage d'une position unique et d'une exécution longtemps exemplaire. Mais ce niveau est appelé à se tasser assez rapidement avec le retour de la croissance des bénéfices.

Si la dynamique opérationnelle observée au premier trimestre se maintient et si les synergies commerciales avec Koroyd se concrétisent, ce multiple s'avère prometteur. Les analystes estiment que le cours actuel est faible, certains affichant même un objectif de doublement à 12 mois. Au-delà du biais d'ancrage des années dorées covid et post-covid, il y a probablement une opportunité à creuser sur un titre qui est revenu six ans en arrière en bourse.