Mips grimpe de 13% après l'acquisition de Koroyd, relutive sur plusieurs indicateurs. LPP séduit avec des ambitions 2027 relevées, Wendel vise plus de 1,6 MdEUR de retours aux actionnaires d'ici 2030, Fresnillo profite de l'envolée de l'argent. Card Factory plonge de 23% après un profit warning, Eutelsat recule après avoir levé 1,5 MdEUR.

Actions en hausse

Mips (+13%) : le Suédois annonce l’acquisition de Koroyd pour 40 millions d’euros, avec un complément de prix potentiel de 25 millions, afin de renforcer son leadership dans les technologies de protection contre les chocs. L’opération, financée par la trésorerie et de la dette, devrait être relutive sur le BPA, la marge opérationnelle et la croissance.

LPP (+11,5%) : le plus grand détaillant de mode polonais a séduit le marché avec des prévisions 2027 plus élevées que prévu lors de la présentation de sa stratégie de moyen terme.

Wendel (+7%) : en amont de sa journée investisseurs, la société de portefeuille a indiqué prévoir un retour aux actionnaires qui devrait atteindre plus de 1,6 milliard d'euros d'ici fin 2030.

Fresnillo (+6%) : la poursuite de la flambée de l'argent, dont la hausse atteint désormais 121% en 2025, continue à alimenter le parcours époustouflant de la minière (+385% depuis le 1er janvier).

Lufthansa (+5%) : Kepler Cheuvreux a basculé à l'achat sur le dossier, en visant 11 EUR.

UBS Group (+4%) : un groupe de parlementaires suisses propose un compromis entre un renforcement des exigences de fonds propres pour UBS et la nécessité de préserver sa compétitivité internationale, rapporte le Neue Zürcher Zeitung.

Sopra Steria (+4%) : l'ETI a nommé Rajesh Krishnamurthy à la tête de l'entreprise. Il amène 30 ans d'expérience dans le secteur, sur plusieurs continents, avec une binationalité franco-indienne qui constitue un avantage dans le domaine du conseil et du service informatique.

Intercontinental Hotels (+3%) : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8700 à 11400 GBX. Le broker a aussi relevé son objectif de cours de 53 à 58 EUR sur Accor, en restant acheteur.

VAT Group (+3%) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 305 à 400 CHF.

Actions en baisse

Card Factory (-23%) : le Britannique abaisse fortement ses prévisions de bénéfice annuel en raison de la faiblesse persistante de la consommation au Royaume-Uni. Au lieu de croître, les bénéfices vont reculer.

Eutelsat (-8%) : le titre subit une pression vendeuse logique après avoir annoncé la dernière levée de fonds de sa restructuration financière. La seconde tranche, de 670 MEUR, a été finalisée. Au total, 1,5 MdEUR ont été levés, un préalable à tout renforcement du statut du groupe satellitaire dans la souveraineté européenne.

Elior (-3%) : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 à 3,20 EUR.

Zealand Pharma (-2%) : le groupe tient aujourd'hui une réunion investisseurs pour dévoiler ses objectifs de moyen terme. Le marché n'est pas impressionné.