Limogeage de Lisa Cook, confirmation de Stephan Miran, liste à rallonge de candidats pour succéder à Jerome Powell…l'actualité de la Fed ressemble désormais à celle d'une saison des transferts. Cinq ans d'études dans la finance pour écrire les mêmes articles que mes confrères d'Eurosport. La vie ne vous fait vraiment pas de cadeaux.

Impact des droits de douane sur l’inflation, possible affaiblissement du marché du travail, timing et ampleur des baisses de taux…les banquiers centraux américains ne manquent pas de sujets de préoccupations.

Tout cela au milieu d’un impressionnant jeu de chaise musical. Deux gouverneurs pourraient manquer à l’appel lors de la réunion de septembre, tandis que l’après Jerome Powell se prépare déjà.

Miran face aux sénateurs

Mais peut-être que cette semaine permettra d’y voir plus clair. Ce jeudi, Stephan Miran témoignera devant le Sénat pour son audition de confirmation. Celui qui dirige actuellement le Council of Economic Advisers à la Maison Blanche a été désigné par Donald Trump début août pour occuper le poste de gouverneur de la Fed laissé vacant par Adriana Kugler.

Dans une déclaration publiée mercredi sur le site de la commission bancaire du Sénat, Miran a affirmé : "Mes opinions et mes décisions seront fondées sur mon analyse de la macroéconomie et sur ce qui sera le mieux pour la gestion à long terme de celle-ci". Une façon de couper court aux inquiétudes que sa nomination suscite quant à l’indépendance de la Fed.

Cette question de l’indépendance de la Fed sera au cœur de l’audition, les Républicains y étant traditionnellement sensibles. Or, la proximité de Miran avec Donald Trump laisse à penser que celui-ci pourrait agir davantage dans l’intérêt du président que dans celui du mandat de la Fed.

Malgré ces inquiétudes, le vote de confirmation parait acquis. Les Républicains disposent d’une courte majorité au Sénat (53-47), et aucun élu du GOP n’a exprimé publiquement d’opposition à la nomination de Miran.

Néanmoins, le timing sera serré alors que la prochaine réunion de la Fed se tiendra les 16 et 17 septembre. Lors du premier mandat de Donald Trump, les nominations de ses candidats à la Fed avaient pris plusieurs mois.

La justice laisse Cook mariner

Si la présence de Stephan Miran lors de la prochaine réunion est incertaine, un autre siège pourrait être vacant : celui de la gouverneure Lisa Cook, licenciée par Donald Trump il y a dix jours.

Le président américain l’accuse de fraudes sur des prêts hypothécaires. Une décision contestable puisque, selon le Federal Reserve Act, le président ne peut révoquer un gouverneur de la Fed que pour un "motif valable".

Lisa Cook a d’ores et déjà contesté son licenciement en justice. Dans les documents déposés au tribunal, Lisa Cook nie avoir commis une fraude hypothécaire, tout en déclarant que, même si elle l'avait fait, cela ne constituerait pas un motif de révocation car l'infraction présumée s'est produite avant sa confirmation par le Sénat et sa prise de fonctions en 2022.

Les avocats de Cook font ​​également valoir le non-respect du "due process" par l’administration Trump. En effet, une procédure régulière aurait impliquée une notification formelle des allégations suivie d’une possibilité pour Cook de les réfuter dans le cadre d’une procédure administrative à la Réserve fédérale, à la FHFA, à la Maison Blanche ou à une autre entité gouvernementale.

Vendredi, une juge fédérale a reporté sa décision sur le recours déposé par Lisa Cook. Une décision est attendue d’ici à la fin de la semaine. Lisa Cook espère dans un premier temps une réintégration temporaire.

L’affaire pourrait in fine remonter à la Cour suprême. Plus tôt cette année, celle-ci avait rendu un avis sur la révocation de responsables d’agences indépendantes, dans lequel il était indiqué que "la Réserve fédérale est une entité quasi-privée au statut unique".

Préparer 2026

Enfin, l’autre série qui nous passionne, c’est la succession de Jerome Powell, dont le mandat expire en mai 2026. Selon le Wall Street Journal, Scott Bessent, qui supervise le processus de sélection, commencera ce vendredi les interviews des différents candidats.

Et cela pourrait prendre du temps, puisque 11 candidats seraient sur la "short list". Parmi eux, le gouverneur Christopher Waller, l’ancien gouverneur, Kevin Warsh, et le conseiller de la Maison Blanche, Kevin Hassett, semblent tenir la corde.

Chaque fois qu’il est interrogé sur le sujet, Donald Trump continue de dire qu’il fera son choix "entre trois ou quatre personnes".

Depuis le début de son second mandat, il a menacé à plusieurs reprises de licencier Jerome Powell, une hypothèse qui semble désormais écartée.

Plusieurs membres de l’administration ont mis en garde le président de l’impact sur les marchés d’une telle décision, notamment Scott Bessent, lui-même un temps pressenti pour succéder à Jerome Powell. Le secrétaire au Trésor s’était lui-même retiré de cette course en déclarant avoir "le meilleur travail à Washington".