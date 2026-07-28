Comment l'entreprise Mistral AI peut-elle attirer ASML, Nvidia ou encore Samsung alors que, du point de vue des performances générales de ses modèles, l'entreprise semble avoir toujours été distancée par OpenAI, Google, Anthropic ou certains labos chinois ?

Publié le 28/07/2026 à 11:12 - Modifié le 28/07/2026 à 11:57

Dans un environnement aussi compétitif, où il suffit de changer une ligne de code pour changer de fournisseur, les meilleurs modèles devraient naturellement attirer tous les utilisateurs, permettre à leurs concepteurs d'accumuler davantage de revenus, puis éliminer progressivement leurs concurrents. Il ne resterait finalement qu'un ou deux grands gagnants mondiaux.

Dans une récente interview accordée à The Economist, Arthur Mensch prend le temps d'expliquer pourquoi cette vision passe complètement à côté de la nature économique et géopolitique de l'intelligence artificielle.

Il y a autant de benchmarks qu'il y a de missions à réaliser. Et le meilleur benchmark, c'est vous.

Pour un particulier ou un employé d'une petite entreprise qui se veut agile, il est un peu difficile de concevoir que cette compétition entre laboratoires est autre chose qu'une histoire de performance pure à un instant T.

Mais ceux qui bossent dans de grosses entreprises, un ministère ou encore à l'armée ont compris depuis longtemps qu'on ne choisit pas seulement un modèle de langage. On choisit une infrastructure appelée à traiter ses données, automatiser ses processus, assister ses salariés et parfois piloter des équipements critiques.

Les critères ne sont donc plus uniquement la performance brute du modèle. Entrent aussi en jeu la confidentialité, la possibilité de l'exécuter sur ses propres serveurs, la personnalisation et l'intégration au système d'information, ou tout simplement la garantie de pouvoir continuer à l'utiliser demain.

Mistral n'a donc pas nécessairement besoin de battre tous ses concurrents dans tous les classements. Comme l'explique Arthur Mensch, "la surface de l'intelligence artificielle est très vaste". Un acteur peut exceller dans le code, un autre dans les mathématiques, l'audio, la recherche scientifique, la recherche documentaire ou les applications industrielles.

Un marché beaucoup trop important pour appartenir à deux entreprises

La masse salariale européenne représente environ 9 000 milliards d'euros. Si l'intelligence artificielle finit par accomplir l'équivalent de seulement 10% du travail humain, sa valeur économique pourrait approcher 1 000 milliards d'euros par an en Europe.

Ce chiffre n'est pas une prévision comptable précise. Il donne simplement un ordre de grandeur.

Dans un tel scénario, acheter l'essentiel de cette intelligence à deux fournisseurs américains est tout simplement inconcevable. La dépendance, extrêmement concrète et intense dans le cas des modèles de langage, toucherait directement la production, les services publics, la défense et une part croissante du travail réalisé dans l'économie.

Une telle concentration créerait une dépendance commerciale majeure, mais également un risque politique. Un fournisseur peut modifier ses prix, changer ses conditions, interrompre un service ou être contraint par son gouvernement de limiter l'accès à sa technologie.

Une décision américaine a récemment illustré ce danger en suspendant temporairement l'accès de certains étrangers à deux modèles avancés d'Anthropic. La restriction a ensuite été levée, mais elle a montré qu'un accès présenté comme mondial pouvait être interrompu très rapidement pour des raisons de sécurité nationale.

La fragmentation du marché

Rappelons-le : génération de tokens = consommation d'énergie. C'est aussi simple que cela et, d'ailleurs, depuis quelques années, il n'est pas rare d'entendre Arthur Mensch parler de masse salariale et de kWh dans la même phrase.

Dans son interview accordée à The Economist, ce rappel de la proximité entre l'IA et l'électricité lui permet d'appuyer son propos : nous utilisons tous la même forme d'électricité et un électron produit par une centrale n'est pas fondamentalement meilleur qu'un autre. Pour autant, l'électricité mondiale n'est pas produite par deux entreprises. Le produit de base est largement standardisé. Cela ne fait pas disparaître les producteurs. Cela déplace la concurrence vers la fiabilité, le coût, la disponibilité, la proximité et la sécurité d'approvisionnement. Chaque pays conserve des capacités locales, diversifie ses approvisionnements, importe lorsque cela est avantageux et exporte lorsqu'il dispose d'un avantage compétitif.

Pourquoi ? Parce que l'électricité est trop importante pour que le fonctionnement d'une économie dépende entièrement d'un fournisseur étranger. Il en va de même pour l'intelligence artificielle.

L'Europe utilisera certains modèles américains ou asiatiques lorsqu'ils seront les meilleurs. Elle exportera ses propres technologies lorsqu'elle disposera d'un avantage, notamment dans l'industrie. Mais elle devra aussi conserver des capacités locales pour garantir la continuité de ses entreprises, de ses administrations et de ses systèmes stratégiques.

Cette logique ne signifie pas que chaque pays développera seul un immense modèle généraliste. Elle implique plutôt plusieurs pôles technologiques, des modèles spécialisés et des fournisseurs capables de répondre aux contraintes linguistiques, industrielles, juridiques et politiques de chaque région.

La fragmentation du marché de l'IA n'est donc pas une anomalie passagère. Elle constitue probablement l'état normal d'un marché aussi vaste et aussi stratégique.

Le choix de Mistral pour l'open source

Il existe une autre raison de ne pas souhaiter que l'intelligence artificielle soit contrôlée par deux entreprises comme Anthropic et OpenAI : une technologie aussi fondamentale doit pouvoir être examinée, modifiée et déployée par ceux qui l'utilisent.

La majorité des grandes briques de l'informatique moderne reposent déjà sur des technologies ouvertes : Linux pour les serveurs, PostgreSQL pour les bases de données, Python pour la programmation ou encore Docker pour les conteneurs.

Aucune équipe d'ingénieurs, aussi brillante soit-elle, ne peut anticiper tous les usages, détecter tous les bugs, tester tous les matériels et répondre aux contraintes de toutes les entreprises. Une communauté mondiale peut, en revanche, examiner le logiciel, proposer des corrections, améliorer ses performances et l'adapter à des milliers de situations différentes.

L'intelligence artificielle ne fait pas exception.

Lorsqu'un modèle est accessible, la communauté peut l'auditer, le spécialiser, l'accélérer ou le quantifier. Les utilisateurs n'ont pas à réentraîner un modèle fondamental depuis zéro, mais ils peuvent l'améliorer et le repartager avec la communauté.

Cette ouverture crée un cercle vertueux : davantage d'utilisateurs produisent davantage d'outils, d'optimisations et de retours d'expérience, ce qui rend le modèle plus facile et moins coûteux à adopter.

Elle facilite également l'indépendance. Une entreprise capable d'exécuter un modèle sur sa propre infrastructure ne dépend plus totalement de l'API, des prix ou des décisions commerciales d'un fournisseur.

Il faut néanmoins employer les bons termes. Tous les modèles dits "open source" ne sont pas intégralement ouverts au sens classique du logiciel libre. Les poids peuvent être publiés sans que les données d'entraînement, le code complet ou les méthodes de filtrage le soient. Il est donc souvent plus précis de parler de modèles à poids ouverts.

Mais même cette ouverture partielle change profondément le rapport de force. Elle permet à des entreprises, à des chercheurs et à des États de comprendre, de modifier et d'héberger une technologie.

L'importance de Mistral dans cet écosystème ne vient pas uniquement des modèles qu'elle publie aujourd'hui. Elle vient aussi du parcours de ses fondateurs.

Avant Mistral, Arthur Mensch a travaillé chez DeepMind et cosigné l'article scientifique à l'origine de Chinchilla. Cette recherche a montré qu'à puissance de calcul donnée, les modèles de langage étaient souvent trop grands et entraînés sur trop peu de données. Elle a contribué à déplacer l'industrie vers des modèles mieux entraînés et plus efficaces.

Guillaume Lample et Timothée Lacroix figurent, quant à eux, parmi les auteurs du premier article présentant LLaMA, la famille de modèles de Meta qui a joué un rôle central dans l'explosion de l'écosystème ouvert.

Mistral se situe donc au croisement de deux transformations majeures : l'amélioration de l'efficacité des modèles et l'essor des modèles ouverts.

Dès ses premiers mois, l'entreprise a renforcé cette empreinte avec Mistral 7B et Mixtral, un modèle utilisant une architecture dite de "mixture of experts".

Ces modèles ont rapidement servi de base à des centaines de versions spécialisées, de logiciels d'inférence et d'outils de déploiement. Andreessen Horowitz expliquait, au moment de son investissement, que de nombreux projets d'infrastructure et spécialistes du fine-tuning organisaient déjà leur feuille de route autour des modèles Mistral.

Cette influence ne doit pas être confondue avec une domination commerciale. Mistral n'est pas le laboratoire qui possède les modèles les plus puissants dans toutes les catégories. Mais ses ingénieurs ont participé à plusieurs des innovations qui structurent aujourd'hui l'ensemble de l'industrie.

L'entreprise continue d'ailleurs de publier une partie importante de ses modèles sous licence ouverte. Mistral 3, comprenant notamment Mistral Large 3 et plusieurs modèles plus petits, a par exemple été publié sous licence Apache 2.0, qui autorise largement l'utilisation, la modification et la distribution.

Mistral AI vivra !

Pour un particulier, les considérations que nous avons développées tout au long de cet article sont difficiles à percevoir. Son expérience se résume souvent à une question : quel assistant donne actuellement la meilleure réponse ?

Pour une grande organisation, la question est différente : que se passe-t-il si le fournisseur augmente ses prix, modifie son modèle, ferme son service ou perd le droit de nous fournir certaines capacités ?

Les grands groupes ont donc souvent pris conscience des enjeux de souveraineté et de continuité plus tôt que le grand public.

Certes, choisir un modèle ouvert ou européen signifie être moins agile et souvent moins performant sur des tâches généralistes. De plus, il faut déployer l'infrastructure et personnaliser le système. Mais cette approche est beaucoup plus robuste à long terme et permet également de conserver des compétences en interne.

Elle évite qu'une fonction critique dépende entièrement d'une plateforme étrangère impossible à inspecter, à modifier ou à remplacer.

C'est ce qu'achètent les partenaires de Mistral : pas seulement l'accès au meilleur modèle du moment, mais une capacité technologique qu'ils peuvent intégrer, spécialiser et conserver sous leur contrôle.