La start-up française Mistral, spécialisée dans l’intelligence artificielle, a dévoilé une nouvelle gamme de modèles d’IA destinés à concurrencer les poids lourds du secteur comme OpenAI, Alphabet ou DeepSeek. Cette annonce survient peu après un partenariat stratégique avec la banque HSBC et dans un contexte d’intensification de la concurrence mondiale dans le domaine de l’IA, où la recherche scientifique et l’industrialisation commerciale avancent de concert.

Parmi les nouveautés, Mistral propose un modèle de grande taille qualifié par l’entreprise de "meilleur modèle multimodal et multilingue open-weight au monde", ainsi qu’un modèle plus léger nommé Ministral 3. Ce dernier, optimisé pour fonctionner sur un simple GPU, est destiné à des usages embarqués dans la robotique, les drones, ou les appareils sans connexion. Mistral affirme que ce type de modèle permet de réduire les coûts d’exploitation, tout en offrant des performances adaptées à des cas d’usage spécifiques.

Fondée en 2023, Mistral s’est rapidement imposée sur la scène européenne en levant 1,7 milliard d’euros lors d’un tour de table valorisant l’entreprise à 11,7 milliards. Soutenue par ASML, Nvidia, Microsoft et Andreessen Horowitz, la start-up veut désormais renforcer son positionnement commercial. Elle a déjà signé plusieurs contrats de plusieurs centaines de millions de dollars avec de grands groupes et n’exclut pas des opérations de croissance externe pour accélérer son développement.

Face à des concurrents comme Anthropic (valorisé à 183 milliards) ou OpenAI (500 milliards), Mistral affiche des ambitions fortes tout en soulignant sa volonté de bâtir une intelligence "distribuée", plus ouverte et accessible. Son modèle de grande taille est conçu pour des usages avancés comme les assistants IA, les charges scientifiques ou les systèmes d’information d’entreprise. Malgré ses moyens plus modestes, la start-up espère ainsi tirer son épingle du jeu sur le marché mondial.