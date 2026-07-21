Les conseils d'administration de Mitie et OCS Group se sont entendus sur les modalités d'une acquisition recommandée en numéraire, aux termes de laquelle OCS acquerra la totalité du capital social émis et à émettre de Mitie.
Selon les termes, chaque actionnaire de Mitie recevra 221,6 pence en numéraire pour chaque action détenue. Le prix d'acquisition fait ressortir une prime d'environ 44,7% par rapport au cours de clôture du titre Mitie du 20 juillet.
Ce rapprochement créerait un groupe international de "facilities management" base au Royaume-Uni et bénéficiant d'une expertise sectorielle et d'une portée géographique accrues, réunissant deux entreprises aux forces complémentaires, fort d'un héritage britannique partagé et d'un esprit entrepreneurial. Mitie est une société qui propose des services de contrôle, d'inspection et de certification (TIC) dans les domaines de la sécurité incendie, des systèmes de sécurité, de l'hygiène de l'eau et de l'air, ainsi que de la gestion de l'amiante.
Pour Phil Bentley, directeur général de Mitie : "Cette offre recommandée reflète la force de la marque Mitie, de ses capacités et de sa réputation, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires. En intégrant un groupe plus vaste doté d'une empreinte géographique plus étendue, Mitie disposerait d'une plateforme encore plus solide pour investir dans ses équipes, ses technologies et ses services, et pour en faire davantage pour les clients et les communautés que nous accompagnons".
Mitie Group plc est une entreprise spécialisée dans la transformation des installations grâce à la technologie. La société propose des services de contrôle, d’inspection et de certification (TIC) dans les domaines de la sécurité incendie, des systèmes de sécurité, de l’hygiène de l’eau et de l’air, ainsi que de la gestion de l’amiante. Son offre complète en matière de conformité incendie comprend des services de protection incendie exhaustifs, qui englobent à la fois des systèmes actifs, tels que les alarmes et la détection, et des solutions passives, telles que l’extinction et les dispositifs coupe-feu. Elle fournit des technologies de sécurité de pointe adaptées à des secteurs tels que la santé, le commerce de détail et les infrastructures nationales. Dans le domaine des services environnementaux, elle accompagne ses clients en matière d'hygiène de l'air, de gestion de l'amiante et de gestion durable des déchets. En outre, en tant que distributeur d'eau agréé, elle propose une solution complète de gestion de l'eau de pluie et des eaux usées couvrant l'approvisionnement, le traitement et l'évacuation, répondant ainsi aux préoccupations liées à la pénurie d'eau induite par le changement climatique. Elle est également spécialisée dans la prestation de services de maintenance des systèmes de réfrigération.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.