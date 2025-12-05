Le groupe d’assurance américain W. R. Berkley a annoncé vendredi que Mitsui Sumitomo Insurance avait acquis une participation d’au moins 12,5% dans son capital. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’accords antérieurs conclus avec la famille fondatrice Berkley. Suite à cette annonce, l'action W. R. Berkley chute de 7%.

Conformément à ces accords, les droits de vote attachés aux actions détenues par Mitsui Sumitomo seront exercés selon les recommandations de la famille Berkley, sauf dans les situations où un vote proportionnel est requis. Ce dispositif permet à la famille fondatrice de préserver son influence tout en accueillant un investisseur de long terme au capital.

W. R. Berkley a précisé que Mitsui Sumitomo prévoyait de compléter ses investissements d’ici le premier trimestre 2026, conformément au calendrier établi dans les accords. Cette prise de participation marque un nouveau rapprochement stratégique entre les deux groupes dans un secteur de l’assurance en pleine recomposition.