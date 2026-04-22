Comment Twitter est devenu la source d'information principale du grand public sur les mouvements des armées mondiales ? MizarVision rebat les cartes du renseignement international en rendant accessible l'imagerie satellite militaire.

Bien que ce nom ne vous évoque peut-être rien, son importance dans les conflits actuels et à venir mériterait votre attention. MizarVision est une société chinoise fondée en 2021 et basée à Hangzhou. A l'origine, l'équipe développait des solutions d'IA et de géolocalisation pour l'analyse automatisée de sites industriels. Peu après sa création, la société a commencé à publier, sur diverses plateformes, des images de sites militaires et stratégiques améliorées par IA.

Grâce à des données mises à jour régulièrement, le groupe s'est imposé comme une référence dans la surveillance détaillée des sites stratégiques mondiaux. En misant sur la constellation nationale en pleine expansion, la société garantit une large portée géographique et une grande flexibilité quant à l'utilisation de ces satellites.

Une démonstration de puissance

La société chinoise s'impose par une rupture technologique : la démocratisation du renseignement militaire. Grâce à une intelligence artificielle capable de suivre les mouvements de véhicules sur plusieurs jours, elle transforme des données stratégiques en contenu grand public. Certains comptes OSINT, en diffusant ces analyses sur les réseaux sociaux, rendent visible ce qui était autrefois réservé aux services de renseignement d'État.

Image du port iranien de Konarak a la suite de frappes conjointe des Etats-Unis et d’Israel - X.com @MizarVision

La limite entre entreprise publique et privée en Chine est plutôt floue et bien que Mizarvision puisse provenir d’une initiative isolée, son importance dans la stratégie informationnelle de Pékin est à ne pas négliger.

Une transparence à double tranchant

Si n'importe qui peut désormais accéder presque en temps réel aux déplacements de troupes et aux résultats des offensives, les belligérants restent les premiers concernés. On observe d’ailleurs une course à la dissimulation, avec le recours à des leurres gonflables ou à des opérations menées sous couverture nuageuse, qui rappellent l’opération Fortitude avant le débarquement de 1944 en Normandie.

Le niveau de précision atteint par les satellites constitue un défi majeur pour les armées actuelles.

La diffusion de ces images ouvre la voie à des détournements à des fins de propagande, mais aussi à des pratiques de vérification. Deux exemples récents l’illustrent. Le Kyiv Post a confirmé la destruction d’avions russes A-50 après des frappes ukrainiennes en s’appuyant sur MizarVision. Plus récemment, des analystes géopolitiques ont établi qu’au moins 19 navires, dont 12 pétroliers et 7 cargos, ont franchi le détroit d’Ormuz entre le 20 et le 21 avril, malgré les déclarations de Donald Trump affirmant que le blocus américain était infranchissable.