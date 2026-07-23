Mobileye annonce le départ de son fondateur

Le spécialiste des technologies de conduite autonome et d'assistance au conducteur a annoncé aujourd'hui que son fondateur, le professeur Amnon Shashua, a informé le conseil d'administration de sa décision de quitter ses fonctions de Chief Executive Officer dès la désignation de son successeur.

Le conseil d'administration de Mobileye va mandater un cabinet de recrutement de cadres dirigeants afin de mener un processus de sélection rigoureux pour désigner le futur CEO.



Amnon Shashua restera administrateur de l'entreprise et s'est vu proposer par le conseil la présidence du conseil d'administration dès la prise de fonction de son successeur.



"Après près de trois décennies où Mobileye a été le travail de ma vie, je pense que c'est le bon moment pour établir la structure de gouvernance la plus adaptée à son prochain chapitre. Je reste profondément engagé envers le succès de Mobileye, particulièrement dans l'IA avancée, les systèmes autonomes et la robotique humanoïde", a déclaré le Pr Shashua.



L'actionnaire principal Intel, par la voix de son directeur financier David Zinsner, a salué le leadership d'Amnon Shashua tout en réaffirmant son optimisme quant à la trajectoire stratégique de la société technologique.