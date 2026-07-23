Le spécialiste des technologies de conduite autonome et d'assistance au conducteur a annoncé aujourd'hui que son fondateur, le professeur Amnon Shashua, a informé le conseil d'administration de sa décision de quitter ses fonctions de Chief Executive Officer dès la désignation de son successeur.
Le conseil d'administration de Mobileye va mandater un cabinet de recrutement de cadres dirigeants afin de mener un processus de sélection rigoureux pour désigner le futur CEO.
Amnon Shashua restera administrateur de l'entreprise et s'est vu proposer par le conseil la présidence du conseil d'administration dès la prise de fonction de son successeur.
"Après près de trois décennies où Mobileye a été le travail de ma vie, je pense que c'est le bon moment pour établir la structure de gouvernance la plus adaptée à son prochain chapitre. Je reste profondément engagé envers le succès de Mobileye, particulièrement dans l'IA avancée, les systèmes autonomes et la robotique humanoïde", a déclaré le Pr Shashua.
L'actionnaire principal Intel, par la voix de son directeur financier David Zinsner, a salué le leadership d'Amnon Shashua tout en réaffirmant son optimisme quant à la trajectoire stratégique de la société technologique.
Amnon Shashua is the founder of Hexagon Metrology (Israel) Ltd. founded in 1995. Dr. Shashua was the founder of Mobileye, Inc. founded in 1999 and held the title Chairman & Chief Technology Officer. Dr. Shashua is the founder of Mobileye BV founded in 1999 and holds the titles President & Chief Executive Officer. Dr. Shashua is the founder of Mobileye Vision Technologies Ltd. founded in 1999 and holds the titles President & Chief Executive Officer. Dr. Shashua is the founder of AAI Technologies, Inc. founded in 2023 and holds the title Chief Executive Officer. Dr. Shashua is the founder of AI21 Labs Ltd. founded in 2017 and holds the title Chairman. Dr. Shashua is the founder of OrCam Technologies Ltd. founded in 2010 and holds the title Co-Chairman. Dr. Shashua is the founder of ONE ZERO Digital Bank Ltd. founded in 2019 and holds the title Director. Dr. Shashua is the founder of Mobileye Global, Inc. founded in 1999 and holds the titles President, Chief Executive Officer & Director. Dr. Shashua is the founder of Mentee Robotics founded in 2021 and holds the title Chairman. Dr. Shashua is also the founder of Kamatech Ventures,First Digital Bank Ltd... Dr. Shashua is a Professor at The Hebrew University of Jerusalem since 2009. Dr. Shashua was Senior Vice President at Intel Corp. from 2017 to 2022.
Mobileye Global Inc. se consacre au développement et au déploiement de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ainsi que de technologies et de solutions de conduite autonome. Le portefeuille de solutions de la société repose sur une suite complète de technologies logicielles et matérielles spécialement conçues pour fournir les capacités nécessaires à la concrétisation de l'avenir des systèmes ADAS et de la conduite autonome. Ces technologies peuvent être exploitées pour fournir des capacités essentielles en périphérie et dans le cloud, renforçant ainsi la sécurité des usagers de la route et révolutionnant l'expérience de conduite ainsi que le transport des personnes et des marchandises à l'échelle mondiale. La société propose un ensemble de solutions avancées, notamment Mobileye Surround ADAS, Mobileye SuperVision, Mobileye Chauffeur et Mobileye Drive. Ces solutions s’appuient sur son SoC EyeQ6 et les générations EyeQ suivantes, ses solutions logicielles de nouvelle génération et ses radars d’imagerie définis par logiciel.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.