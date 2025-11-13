Modalités fixées pour une émission d'ADS d'Inventiva

Inventiva annonce la fixation des modalités définitives de son offre au public aux Etats-Unis de 38 961 038 nouvelles American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une nouvelle action ordinaire, émises à un prix de souscription de 3,85 dollars par ADS.



La société biopharmaceutique a accordé aux banques une option de surallocation pendant une période de 30 jours leur permettant de souscrire un maximum de 5 844 155 ADS supplémentaires, représentant 15% des ADS offertes dans le cadre de l'offre.



Le produit net total de l'offre s'élèverait à environ 140,1 millions de dollars (et à environ 161,2 MUSD si Inventiva devait émettre des ADS supplémentaires à la suite de l'exercice intégral de l'option des banques).



Elle a l'intention d'utiliser ce produit net principalement pour financer la poursuite de son essai clinique de phase 3 NATiV3, ainsi que la poursuite de la préparation et du lancement de l'étude confirmatoire, et pour des activités de commercialisation.