Modena va présenter les résultats pour son traitement antigénique anticancéreux à l'ESMO

Moderna va présenter des données préliminaires pour son traitement antigénique anticancéreux expérimental au congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne



Moderna a annoncé que les données cliniques, de sécurité et translationnelles de son étude de phase 1/2 évaluant l'ARNm-4359 en association avec le pembrolizumab chez les patients atteints de mélanome résistant aux inhibiteurs de point de contrôle/réfractaires (CPI-R/R) seront présentées lors du congrès 2025.



La présentation comprend des données provenant de 29 participants atteints d'un mélanome CPI-R/R qui ont déjà reçu ?1 traitement par inhibiteur de point de contrôle (IPC).



' Bien qu'elles soient précoces, les données actuelles sur le mélanome à ARNm-4359 chez les patients métastatiques hautement réfractaires à l'IPC sont uniques dans le domaine et incroyablement prometteuses pour les options de développement futures ', a déclaré le Dr Kyle Holen, responsable du développement, Thérapeutiques et oncologie, Moderna.