Moderna ajuste ses objectifs financiers 2025

Moderna a mis à jour certains de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025. La société anticipe un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars, soit 100 millions de dollars au-dessus du point médian communiqué lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2025.

Les prévisions de dépenses d'exploitation ont également été améliorées de 200 millions de dollars, pour une fourchette comprise entre 5 à 5,2 milliards de dollars. Parallèlement, la trésorerie et ses équivalents et les investissements devraient s'élever à environ 8,1 milliards de dollars à la fin de l'exercice, ce qui inclut un tirage de 0,6 milliard de dollars sur la facilité de prêt à terme de 1,5 milliard de dollars récemment annoncée.



Au niveau des perspectives, Moderna a confirmé son objectif d'une croissance de son chiffre d'affaires allant jusqu'à 10% pour l'exercice 2026. Sur la même période, les dépenses d'exploitation d'environ 4,9 milliards de dollars. Ces dernières devraient ensuite diminuer davantage dans une fourchette de 4,2 à 4,6 milliards de dollars en 2027, en vue d'atteindre le seuil de rentabilité visé pour 2028.