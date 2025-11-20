Moderna, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, auto-immunes et cardiovasculaires. Le CA par type de revenus se répartit comme suit : - revenus issus des ventes de produits (96,1%) ; - revenus issus d'accords de collaboration (1,5%) ; - revenus issus des royalties et de l'octroi de licences (1,3%) ; - revenus issus de subventions (1,1%). A fin 2024, le portefeuille du groupe comprend 37 produits en phase de développement clinique dont 10 en phase I, 18 en phase II et 9 en phase III, 3 produits en phase de développement préclinique, et 4 produits en phase de commercialisation. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,1%), Europe (18,5%) et autres (26,4%).