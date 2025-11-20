Moderna annonce la mise en place d'une facilité de crédit non dilutive de 1,5 MdUSD sur cinq ans auprès d'Ares Management afin d'accroître sa flexibilité financière. Le financement comprend un prêt initial de 600 MUSD, une ligne de tirage différé (DDTL) de 400 MUSD disponible jusqu'en novembre 2027, et une seconde DDTL de 500 MUSD accessible jusqu'en 2028, conditionnée à des jalons réglementaires liés au portefeuille clinique avancé. Jamey Mock, directeur financier, estime que ce financement 'renforce un bilan déjà solide' tout en soutenant l'objectif d'atteindre l'équilibre de trésorerie en 2028. Doug Dieter, co-responsable d'Ares Specialty Healthcare, souligne la 'discipline financière' de Moderna et la valeur de sa plateforme à ARN messager. Le groupe réitère ses perspectives 2025 présentées lors des résultats du 3T25 et organise un Analyst Day ce 20 novembre.
Moderna, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, auto-immunes et cardiovasculaires. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des ventes de produits (96,1%) ;
- revenus issus d'accords de collaboration (1,5%) ;
- revenus issus des royalties et de l'octroi de licences (1,3%) ;
- revenus issus de subventions (1,1%).
A fin 2024, le portefeuille du groupe comprend 37 produits en phase de développement clinique dont 10 en phase I, 18 en phase II et 9 en phase III, 3 produits en phase de développement préclinique, et 4 produits en phase de commercialisation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,1%), Europe (18,5%) et autres (26,4%).