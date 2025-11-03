Moderna débute une étude pour le traitement d'un myélome multiple

Moderna a annoncé que le premier patient a reçu une dose dans le cadre d'une étude de phase 1/2 sur le mRNA-2808, le T cell engager (TCE) expérimental à base d'ARN messager destiné aux participants atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM).



La première dose a été administrée au SCRI Oncology Partners à Nashville, dans le Tennessee, en collaboration avec le Sarah Cannon Research Institute (SCRI).



Le mRNA-2808 est un traitement multiplex expérimental qui code trois TCE ciblant trois antigènes validés associés au myélome. Cette nouvelle stratégie vise à traiter l'hétérogénéité tumorale et à surmonter les mécanismes de résistance connus par la cible.



' Notre plateforme d'ARNm permet de manière unique le multiplexage de plusieurs cibles d'engagement des lymphocytes T, conçues pour attaquer la maladie sous plusieurs angles afin de surmonter, réduire et prévenir les mécanismes d'évasion' a déclaré le Dr Kyle Holen, responsable du développement, oncologie chez Moderna.



' Le myélome multiple est un cancer complexe avec de nombreux patients développant inévitablement une résistance aux traitements disponibles, et parvenir à un contrôle durable de la maladie reste un défi ', a déclaré le Dr Hans Lee, directeur de la recherche sur le myélome au SCRI et hématologue et oncologue médical chez SCRI Oncology Partners.