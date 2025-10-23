Moderna en repli limité après un échec en phase 3 dans le CMV

Moderna cède 2% au lendemain de l'annonce par le groupe de biotechnologies de l'arrêt du développement de son vaccin expérimental ARNm-1647 dans le cytomégalovirus (CMV) congénital, à la suite de l'échec de son étude de phase 3.



Cette étude, qui a porté sur environ 7500 femmes dans 13 pays, n'a pas atteint son critère d'efficacité principal, à savoir la prévention de l'infection au CMV chez les participantes séronégatives en âge de procréer (16 à 40 ans).



'Aussi, nous intégrons cet arrêt dans nos estimations et annulons la contribution du vaccin CMV de nos projections', réagit Oddo BHF, qui abaisse donc son objectif de cours de 51 à 47 dollars, tout en maintenant son opinion 'surperformance'.



Moderna ne prévoit aucun impact sur ses prévisions financières pour 2025 ni sur celle d'atteindre l'équilibre en 2028. Il continuera d'évaluer l'ARNm-1647 dans le cadre d'un essai de phase 2 en cours chez des patients ayant subi une greffe de moelle osseuse.