Moderna et Merck confirment l'efficacité durable de leur vaccin contre le cancer de la peau

Moderna et Merck ont annoncé mardi des résultats positifs à cinq ans pour leur vaccin expérimental contre le mélanome à haut risque, développé en association avec l'immunothérapie Keytruda. L'essai clinique de phase intermédiaire montre une réduction de 49% du risque de récidive ou de décès, un bénéfice conforme aux données à trois ans publiées en 2023, attestant de la durabilité de l'effet thérapeutique.



Le vaccin, nommé intismeran autogene, est conçu de manière personnalisée à partir de la signature génétique propre à chaque tumeur. Il agit en entraînant le système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses. Combiné au Keytruda, qui inhibe les mécanismes de défense des tumeurs, le traitement vise à déclencher une réponse immunitaire prolongée contre la maladie, notamment après l'ablation chirurgicale de la tumeur.



Forts de ces résultats, Moderna et Merck étendent désormais cette stratégie thérapeutique à d'autres cancers. Huit essais cliniques de plus grande envergure sont en cours, ciblant notamment les cancers du poumon, de la vessie et du rein. Ces développements s'inscrivent dans une volonté de généraliser l'immunothérapie personnalisée à d'autres formes de cancer difficiles à traiter.