Moderna, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, auto-immunes et cardiovasculaires. Le CA par type de revenus se répartit comme suit : - revenus issus des ventes de produits (97,4%) ; - revenus issus de subventions (1,4%) ; - revenus issus d'accords de collaboration (1,2%). A fin 2023, le groupe dispose d'un portefeuille de 41 produits en phase de développement clinique, dont 6 en phase III, 12 en phase II et 18 en phase I, et de 5 produits en phase de développement préclinique. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (27,7%), Europe (19,8%) et autres (52,5%).