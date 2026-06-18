Moderna obtient un avis favorable de la FDA pour son vaccin antigrippal à ARN messager
Le comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) a recommandé à l'unanimité l'approbation du vaccin antigrippal à ARN messager de Moderna, baptisé mFlusiva, pour les adultes de 50 ans et plus. Les neuf experts réunis ont estimé que les bénéfices du vaccin l'emportaient sur ses risques, renforçant ainsi les chances de voir arriver sur le marché américain le premier vaccin saisonnier contre la grippe reposant sur cette technologie. La décision finale de la FDA est attendue d'ici au 5 août. L'annonce fait progresser le titre de plus de 2,5% en séance.
Moderna a présenté des données montrant que son vaccin offre de meilleures performances que les vaccins antigrippaux standards chez les personnes âgées de 50 à 64 ans. Le laboratoire a également mis en avant une forte réponse immunitaire chez les plus de 65 ans par rapport à un vaccin à forte dose. Les experts ont souligné que la technologie de l'ARN messager permet une fabrication plus rapide, ce qui pourrait améliorer l'adéquation entre les vaccins et les souches de grippe effectivement en circulation chaque saison.
Cette décision représente un enjeu stratégique pour Moderna, qui cherche à démontrer le potentiel durable de sa plateforme ARN messager au-delà du Covid-19. Le groupe vise une autorisation classique pour les 50-64 ans et une approbation accélérée pour les plus de 65 ans, avec l'engagement de fournir des données complémentaires après commercialisation. En cas d'autorisation, mFlusiva entrera en concurrence avec les vaccins de Sanofi, GSK, CSL Seqirus et AstraZeneca, tandis que certains analystes estiment que les ventes américaines du vaccin antigrippal de Moderna et de son futur vaccin combiné grippe-Covid pourraient atteindre 750 millions de dollars d'ici 2030.
Moderna, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, auto-immunes et cardiovasculaires. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des ventes de produits (96,1%) ;
- revenus issus d'accords de collaboration (1,5%) ;
- revenus issus des royalties et de l'octroi de licences (1,3%) ;
- revenus issus de subventions (1,1%).
A fin 2024, le portefeuille du groupe comprend 37 produits en phase de développement clinique dont 10 en phase I, 18 en phase II et 9 en phase III, 3 produits en phase de développement préclinique, et 4 produits en phase de commercialisation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,1%), Europe (18,5%) et autres (26,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.