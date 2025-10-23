Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Moderna, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 51 à 47 dollars, après l'interruption de son programme clinique pour le cytomegalovirus à la suite de résultats négatifs de son étude de phase 3.
'L'arrêt du programme n'impacte pas la guidance annuelle du groupe et ne remet pas en cause son objectif de moyen terme d'atteinte de l'équilibre financier horizon 2028. En revanche l'arrêt de cet actif à un stade avancée devrait pénaliser le titre aujourd'hui', prévient l'analyste.
'L'enjeu de Moderna reste d'arriver à diversifier sa topline. Aussi, nous intégrons cet arrêt dans nos estimations et annulons la contribution du vaccin CMV de nos projections (le programme représentait 4 dollars par action dans notre SOP)', poursuit-il.
Publié le 23/10/2025 à 15:39
