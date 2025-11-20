Moderna présente les avancées de son pipeline et sa stratégie à trois ans

Moderna annonce de nouveaux progrès cliniques et présente sa feuille de route à trois ans, visant jusqu'à 10% de croissance du chiffre d'affaires en 2026.



L'entreprise prévoit d'élargir sa franchise de vaccins saisonniers de 3 à 6 produits approuvés d'ici 2028 et d'obtenir des résultats de 9 études de phases 2/3 en oncologie, dont trois en phase 3 pour l'intismeran autogene.

La société améliore ses perspectives de coûts, abaissant de 0.5 MdUSD par an ses dépenses opérationnelles attendues en 2026 et 2027, tout en maintenant l'objectif d'un équilibre de trésorerie en 2028.

Moderna met en avant ses moteurs de croissance commerciaux : expansion géographique, nouveaux lancements et partenariats de long terme au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Elle optimise en parallèle son réseau industriel mondial pour accroître l'efficacité et les marges.

La société ajuste son portefeuille en interrompant quatre programmes (contre le cytomégalovirus congénital, le virus de l'herpès simplex, le virus Varicella-Zoster et le programme contre la glycogénose de type 1a), recentrant ses investissements sur l'oncologie et les maladies rares.

Enfin, Moderna a annoncé la mise en place d'une ligne de crédit non dilutive de 1,5 MdUSD auprès d'Ares Management, renforçant une trésorerie désormais attendue entre 7,1 et 7,6 MdUSD fin 2025.



Le titre gagne près de 1% en préouverture à New York.

