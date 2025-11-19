Moderna rapatrie ses capacités de production de médicament dans le Massachusetts





Moderna annonce le renforcement de ses capacités de production aux États-Unis grâce au rapatriement de la fabrication de ses médicaments au sein de son Centre technologique Moderna (' MTC ') de Norwood, dans le Massachusetts.



Ce rapatriement stratégique permettra à Moderna de maîtriser l'intégralité du processus de fabrication de ses médicaments à ARNm aux États-Unis. Cette étape importante contribue significativement au renforcement du réseau de production américain de Moderna, soutient l'approvisionnement commercial et clinique et réaffirme l'engagement de l'entreprise en faveur de la production d'ARNm aux États-Unis.



'En tant qu'entreprise américaine attachée à la production et à la construction aux États-Unis, nous sommes fiers de renforcer notre présence nationale et de créer des emplois de qualité pour la communauté', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Cette expansion témoigne de l'investissement continu de Moderna dans les infrastructures américaines et de son engagement à bâtir une plateforme de production nationale robuste, capable de soutenir son portefeuille de vaccins et de traitements à ARNm.



La construction de la nouvelle unité de production de médicaments sur le site de Moderna (MTC) a débuté et Moderna vise une mise en service au cours du premier semestre 2027.



Dans son communiqué, le laboratoire ne précise pas depuis quel pays ou quelle installation il rapatrie cette production.



Le titre cède actuellement 0,4% à New York et affiche un repli de plus de 40% depuis le début de l'année.



