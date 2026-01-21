Moderna reçoit le soutien d'Oddo BHF après des données de phase 2b saluées

Moderna (+2,80%, à 43 dollars) a été particulièrement entouré mardi à Wall Street. Hier, la société de biotechnologie et son partenaire Merck ont dévoilé les données de suivi à cinq ans d'une étude de phase 2b.

Cette dernière évaluait l'Intismeran en combinaison avec le Keytruda (de Merck) chez des patients atteints de mélanome à haut risque (stade III/IV) après une résection complète.



Le traitement a continué de démontrer une amélioration soutenue et cliniquement significative du critère d'évaluation principal de l'étude, à savoir la survie sans récidive. L'association de l'Intismeran et du Keytruda a réduit le risque de récidive ou de décès de 49%, par rapport au Keytruda seul. Des données supplémentaires seront dévoilées lors d'un prochain congrès médical.



Pour Oddo BHF, ces données confirment le potentiel de ce traitement en adjuvant et dont les résultats de phase 3 dans la même indication sont attendus d'ici la fin de l'année.



Les analystes rappellent que le consensus actuel anticipe un pic de ventes ajusté du risque de 800 millions de dollars (avec une probabilité de succès de 29%), toutes indications confondues (la combinaison étant actuellement évaluée dans plusieurs types de tumeurs, notamment le mélanome, le cancer du poumon non à petites cellules, celui de la vessie et le carcinome rénal).



Oddo BHF estime que 2026 sera une année triplement stratégique où des preuves cliniques sont attendues pour plusieurs traitements, des preuves financières sont également espérées avec un retour à la croissance organique et une amélioration tangible de la marge brute. Enfin, Moderna doit également démontrer une preuve de modèle en passant de manière crédible d'un acteur à produit unique post-pandémique à une société de biotechnologie intégrée multi-franchises.



Les analystes sont à Surperformance sur le titre Moderna, avec un objectif de cours de 51 dollars, ce qui laisse un potentiel de hausse de 18,60%.