Modeste progression en Europe, le pétrole au rebond

Hormis Amsterdam, les marchés actions européens progressent légèrement à la mi-séance, sur fond de vives tensions continues au Moyen-Orient. L'Iran a averti aujourd'hui "qu'il ne se considérerait plus lié au protocole d'accord conclu en juin avec les Etats-Unis si ce dernier ne respectait pas ses engagements pris en vue de mettre fin à la guerre". Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,07% à 8 344,92 points et pourrait conclure la séance sur une troisième hausse consécutive. L'Euro Stoxx 50 s'adjuge 0,17% à 6 280,44 points.

Téhéran a fermement condamné, dans la nuit de dimanche à lundi, les frappes américaines sur son territoire, accusant Washington d'avoir "réduit à néant tous les efforts de ces derniers mois" visant à rétablir la paix dans la région.



L'Iran accuse Washington de violer tous les termes du protocole d'accord



De plus, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Iran a également blâmé les États-Unis d'avoir "ouvertement violé quasiment tous les termes" du protocole d'accord conclu en juin, causant le "retour de l'insécurité" dans le détroit d'Ormuz.



En réponse aux attaques américaines, Téhéran a d'ailleurs annoncé la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" de ce détroit du golfe Persique, par lequel circule un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures.



"Plusieurs navires ont tenté d'emprunter une route non autorisée et ont ignoré nos avertissements et nos rappels", ont justifié les Gardiens de la Révolution. "Un navire qui avait mis en danger la sécurité maritime en désactivant ses systèmes a été touché par des tirs d'avertissement et arrêté", ont-ils précisé.



De son côté, l'armée américaine a affirmé avoir frappé la veille contre "des dizaines de cibles" en Iran, pour la deuxième journée consécutive, se disant prête à "garantir que la liberté de navigation reste assurée" dans le détroit d'Ormuz. Les forces américaines "ont visé des systèmes iraniens de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones, ainsi que de petites embarcations" a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.



Ce lundi, le porte-parole de la diplomatie Esmaïl Baghaï, a déclaré que "le rôle des médiateurs est de poursuivre leurs efforts pour prévenir une escalade des tensions", en ajoutant que son pays avait été en contact "ces derniers jours" avec le Qatar et Oman, deux pays visés militairement par Téhéran, ainsi que le Pakistan.



En raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient, les cours du pétrole rebondissent. Le Brent gagne 2,32% à 77,66 dollars. Le WTI avance de 1,98% à 72,97 USD,



Dans l'actualité des sociétés, Stellantis a publié ses estimations de livraisons consolidées pour le deuxième trimestre 2026. Porté par un solide renouvellement de gamme et une accélération sur le marché électrique européen, le groupe affiche une croissance globale robuste, en dépit de vents contraires géopolitiques et macroéconomiques dans les pays émergents. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2026, Stellantis a livré environ 1,6 million de véhicules, marquant une progression de 10% sur un an.



Rémy Cointreau (+0,74%) surperforme la tendance générale à la Bourse de Paris lundi matin, à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours des analystes de Deutsche Bank. Ils continuent cependant de faire preuve de prudence sur le titre du groupe français de spiritueux. A une quinzaine de jours de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2026-27, la banque allemande indique relever sa cible sur la valeur de 33 à 38 EUR. Elle anticipe une croissance organique positive de 0,4% sur la période avril-juin, la vigueur attendue du cognac ( +0,4%) l'emportant sur le repli de 1,1% envisagé pour l'activité de liqueurs et spiritueux.



Lhyfe bondit de 19,5%. Le spécialiste de la production d'hydrogène renouvelable pour la décarbonation de l'industrie et de la mobilité a signé un partenariat d'envergure avec Messer, la plus grande entreprise privée au monde spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriels, médicaux, électroniques et spéciaux. L'accord prévoit une prise de participation de Messer de 30% dans quatre des sites de production d'hydrogène de Lhyfe en France et en Allemagne. En parallèle, les deux partenaires signeront un contrat d'une durée de 10 ans portant sur l'approvisionnement en hydrogène renouvelable.



En Europe, AkzoNobel gagne 2,02% après avoir pris note des récents commentaires parus dans les médias. L'entreprise néerlandaise spécialisée dans les peintures et les produits chimiques confirme la réception de plusieurs propositions conditionnelles non contraignantes de la part de Nippon Paint Holdings concernant l'acquisition potentielle de son activité Peintures Décoratives, sur la base d'une valeur d'entreprise de 7,5 milliards d'euros.