Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration l'une de ses priorités. Et l'objectif n'est pas seulement de stopper les arrivées de migrants, mais aussi de "déporter" ceux déjà présents sur le sol américain. Une politique, qui, selon le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran favorisera la baisse de l'inflation et justifiera une baisse des taux d'intérêt.

Comme on pouvait s’y attendre, Stephen Miran, nouveau gouverneur de la Fed, nommé en août par Donald Trump, est un peu en dehors du consensus au sein de la Fed. C’est ce que l’on a constaté lors de sa première réunion : c’est le seul à avoir voté contre la baisse de 25 points de base (il aurait préféré doubler la mise).

Il veut des taux d’intérêt nettement plus bas, ce que son patron réclame depuis des mois. (Rappelons que Miran n’a pas démissionné de ses fonctions à la Maison Blanche, mais seulement pris un congé sans solde). Menaces de licenciement de Jerome Powell, attaques sur les couts de rénovation du siège de la Fed, tentative de licenciement d’une gouverneure pour fraude hypothécaire… tout est bon pour mettre la pression le patron de la Fed.

Le président américain a d’ailleurs publié ce week-end une image (sans doute générée par ChatGPT) de Jerome Powell faisant ses cartons.

Moins de demande de logements

Au-delà de toutes ces gesticulations, Donald Trump a maintenant un homme à lui au sein de la Fed, qui va tenter de pousser ses vues et de convaincre ses collègues.

Stephen Miran défend l’idée que les réformes de Donald Trump améliorent l’offre, ce qui tend à réduire l’inflation. Et si l’inflation est plus faible, les taux d’intérêt doivent être plus faibles.

Il met notamment en avant l’impact de la politique migratoire de la nouvelle administration. Il s’appuie pour cela sur une étude de 2003 signée Albert Saiz, économiste au MIT, portant sur l'impact de l’arrivée massive de réfugiés cubains à Miami en 1980 – l’Exode de Mariel. Cette étude montrait qu’un afflux équivalent à 1% de la population d’une ville entraînait une hausse d’environ 1% des loyers.

Miran applique cette relation à l’échelle du pays (et dans l’autre sens), en prenant l’objectif d’un million d’expulsions par an, et en rapportant cela, non pas à la population américaine, mais à une estimation du nombre de locataires, 100 millions. Il conclut donc à un impact de 1% par an sur les prix du logement.

Une approche contestée par Albert Saiz lui-même, qui déclarait dans une interview à Reuters : "Si l'on fait le calcul en utilisant les bonnes grandeurs, on obtient un divisé par 340 millions, soit environ 0,29% par an".

Sachant que le logement représente environ un tiers du CPI, l’impact sur l’inflation est alors de l’ordre de 0.1 point de pourcentage.

Et moins d’offres

L’impact est donc assez minime, d’autant qu’il y a aussi des effets négatifs sur l’offre de logements. Moins de migrants, c’est moins d’employés dans le secteur de la construction, ce qui in fine conduit à construire moins de logements.

Un article publié en 2024 par trois chercheurs a d’ailleurs montré que les expulsions massives de personnes sans papier, mises en œuvre à travers les Etats-Unis de 2008 à 2013, ont fait augmenter les prix des logements.

Or, les Etats-Unis sont déjà un pays dans lequel on ne construit pas assez de logements (ce qui est aussi le cas dans plusieurs pays occidentaux comme la France ou le Royaume-Uni) pour absorber la hausse de la population active. D’où la hausse des prix de l’immobilier et la crise du logement dans de nombreuses villes.

Avant la crise financière de 2008, le prix médian de vente d’une maison avait atteint 257 400 dollars (1er trimestre 2007), selon les données du Census Bureau. C’était 410 800 dollars au deuxième trimestre 2025, soit une augmentation de 60% en 18 ans.