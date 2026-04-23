Molina Healthcare dépasse les attentes grâce à une gestion maîtrisée des coûts
Molina Healthcare a publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, soutenus par une gestion efficace des coûts médicaux. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,35 dollars par action, contre 1,92 dollar anticipé par les analystes, ce qui permet au titre de progresser de plus de 14% sur la séance. Cette performance repose notamment sur une augmentation du nombre d'adhérents à ses plans financés par l'État, renforçant les revenus issus des primes.
Le chiffre d'affaires s'est établi à 10,8 milliards de dollars, légèrement en dessous des attentes du marché, mais cette faiblesse a été compensée par une meilleure maîtrise des dépenses de santé. Le ratio des coûts médicaux a atteint 91,1%, légèrement supérieur aux estimations, illustrant une pression modérée sur les dépenses malgré une hausse de la demande pour certaines interventions.
Le groupe a confirmé ses perspectives pour 2026, visant environ 42 milliards de dollars de revenus de primes et un bénéfice ajusté annuel d'au moins 5 dollars par action. Spécialisée dans les programmes Medicaid et les offres liées à l'Obamacare, Molina bénéficie d'une dynamique comparable à celle de ses concurrents. L'entreprise prévoit toutefois de se retirer du segment des médicaments liés à Medicare Advantage à partir de 2027, en raison de performances jugées insuffisantes.
Molina Healthcare, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de soins de santé gérés au sein des programmes de couverture et d'assurance maladie Medicaid et Medicare, et au travers des places de marché d'assurance santé, financés par les Etats et le gouvernement fédéral des Etats-unis. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- prestations de soins de santé au sein du programme Medicaid (79,2%) : prestations à destination des individus, des familles et des personnes handicapées à faibles revenus ;
- prestations de soins de santé au sein du programme Medicare (14,3%) : prestations à destination des personnes âgées et des personnes souffrant de certaines maladies, couverts par le programme d'assurance maladie Medicare ;
- exploitation d'une place de marché d'assurance maladie (6,5% ; Marketplace) : plateforme proposant des plans d'assurance santé, et permettant aux membres du programme Medicaid, dont les revenus croissants les y ont fait sortir de l'éligibilité, d'acheter des polices d'assurances santé subventionnées par le gouvernement fédéral. Le groupe propose également des services de soins virtuels.
A fin 2024, Molina Healthcare, Inc. compte environ 5,5 millions de membres répartis par programme entre Medicaid (4,9 millions de membres), Medicare (0,2 million) et Marketplace (0,4 million).
La totalité des revenus sont réalisés aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.