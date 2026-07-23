Molina Healthcare réduit fortement son activité Obamacare face à la hausse des coûts

Molina Healthcare a annoncé qu'il allait réduire de moitié sa présence sur les marchés de l'Affordable Care Act d'ici 2027, une décision motivée par une hausse des coûts des assurés et un recul du nombre d'adhérents. Le titre affiche un recul de près de 10% suite à ces publications.

Le groupe prévoit de ramener sa présence de 13 ou 14 Etats actuellement à environ six, ce qui devrait réduire d'environ 1 milliard de dollars ses revenus de primes. Molina explique que la fin des subventions mises en place pendant la pandémie a pesé sur les inscriptions, tandis que les assurés restants recourent davantage à des traitements très coûteux. Selon la direction, les mécanismes de compensation des risques ne suffisent plus à absorber cette hausse des dépenses.



Les investisseurs s'inquiètent également des perspectives de l'activité Medicaid, confrontée à des budgets publics plus contraints, à de nouvelles règles d'éligibilité et à des changements réglementaires susceptibles d'accélérer les sorties du programme. Molina estime en outre que le transfert en Californie de certains bénéficiaires vers un dispositif géré directement par l'Etat réduira ses revenus de primes d'environ 500 millions de dollars en 2027. Malgré ces difficultés, le groupe a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes, même si les revenus de son activité Obamacare ont presque été divisés par deux sur un an, à 628 millions de dollars.