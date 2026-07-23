Molina Healthcare réduit fortement son activité Obamacare face à la hausse des coûts
Molina Healthcare a annoncé qu'il allait réduire de moitié sa présence sur les marchés de l'Affordable Care Act d'ici 2027, une décision motivée par une hausse des coûts des assurés et un recul du nombre d'adhérents. Le titre affiche un recul de près de 10% suite à ces publications.
Le groupe prévoit de ramener sa présence de 13 ou 14 Etats actuellement à environ six, ce qui devrait réduire d'environ 1 milliard de dollars ses revenus de primes. Molina explique que la fin des subventions mises en place pendant la pandémie a pesé sur les inscriptions, tandis que les assurés restants recourent davantage à des traitements très coûteux. Selon la direction, les mécanismes de compensation des risques ne suffisent plus à absorber cette hausse des dépenses.
Les investisseurs s'inquiètent également des perspectives de l'activité Medicaid, confrontée à des budgets publics plus contraints, à de nouvelles règles d'éligibilité et à des changements réglementaires susceptibles d'accélérer les sorties du programme. Molina estime en outre que le transfert en Californie de certains bénéficiaires vers un dispositif géré directement par l'Etat réduira ses revenus de primes d'environ 500 millions de dollars en 2027. Malgré ces difficultés, le groupe a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes, même si les revenus de son activité Obamacare ont presque été divisés par deux sur un an, à 628 millions de dollars.
Molina Healthcare, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de soins de santé gérés au sein des programmes de couverture et d'assurance maladie Medicaid et Medicare, et au travers des places de marché d'assurance santé, financés par les Etats et le gouvernement fédéral des Etats-unis. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- prestations de soins de santé au sein du programme Medicaid (79,2%) : prestations à destination des individus, des familles et des personnes handicapées à faibles revenus ;
- prestations de soins de santé au sein du programme Medicare (14,3%) : prestations à destination des personnes âgées et des personnes souffrant de certaines maladies, couverts par le programme d'assurance maladie Medicare ;
- exploitation d'une place de marché d'assurance maladie (6,5% ; Marketplace) : plateforme proposant des plans d'assurance santé, et permettant aux membres du programme Medicaid, dont les revenus croissants les y ont fait sortir de l'éligibilité, d'acheter des polices d'assurances santé subventionnées par le gouvernement fédéral. Le groupe propose également des services de soins virtuels.
A fin 2024, Molina Healthcare, Inc. compte environ 5,5 millions de membres répartis par programme entre Medicaid (4,9 millions de membres), Medicare (0,2 million) et Marketplace (0,4 million).
La totalité des revenus sont réalisés aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.