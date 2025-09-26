Moncler : HSBC reste à conserver mais abaisse son objectif de cours

HSBC confirme son conseil 'Conserver' sur Moncler, avec un objectif de cours réduit de 53 à 52 euros. La recommandation est maintenue inchangée, mais le broker souligne une révision en baisse de ses prévisions de bénéfices.



L'analyste estime que la croissance organique des ventes reste limitée, notamment en raison d'un troisième trimestre attendu plus faible. HSBC a réduit en moyenne de 2% ses prévisions d'EBIT pour la période 2025-2027. Selon l'analyste, le titre se négocie à 22,8 fois son PER 2026, soit une décote de 20% par rapport au secteur du luxe.



'La direction a clairement indiqué lors de la conférence téléphonique du premier semestre 2025, le 23 juillet, que le mois de juillet restait faible. Le troisième trimestre reste très exposé au tourisme, qui est le point faible. Si le mois d'août aurait pu s'améliorer légèrement (pénalisé l'année dernière par les Jeux olympiques de Paris), nous ne prévoyons pas de nette amélioration par rapport au deuxième trimestre' indique HSBC.



Le bureau d'études met toutefois en avant un manque de catalyseurs positifs à court terme, alors que la visibilité sur l'évolution du quatrième trimestre demeure réduite. 'Notre TP à 52 euros suggère un potentiel de hausse d'environ 3%, mais la dynamique reste faible', précise la note.



'Moncler mène plusieurs campagnes marketing pour sa saison clé, avec le lancement au troisième trimestre de sa collection Genius avec A$AP Rocky et en décembre avec Jill Sander' souligne l'analyste.