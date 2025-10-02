Moncler : les prévisions des analystes avant les chiffres trimestriels

HSBC confirme son conseil 'Conserver' sur Moncler, avec un objectif de cours réduit de 53 à 52 euros. La recommandation est maintenue inchangée, mais le broker souligne une révision en baisse de ses prévisions de bénéfices.



L'analyste estime que la croissance organique des ventes reste limitée, notamment en raison d'un troisième trimestre attendu plus faible. HSBC a réduit en moyenne de 2% ses prévisions d'EBIT pour la période 2025-2027. Selon l'analyste, le titre se négocie à 22,8 fois son PER 2026, soit une décote de 20% par rapport au secteur du luxe.



'La direction a clairement indiqué lors de la conférence téléphonique du premier semestre 2025, le 23 juillet, que le mois de juillet restait faible. Le troisième trimestre reste très exposé au tourisme, qui est le point faible. Si le mois d'août aurait pu s'améliorer légèrement (pénalisé l'année dernière par les Jeux olympiques de Paris), nous ne prévoyons pas de nette amélioration par rapport au deuxième trimestre' indique HSBC.



Le bureau d'études met toutefois en avant un manque de catalyseurs positifs à court terme, alors que la visibilité sur l'évolution du quatrième trimestre demeure réduite. 'Notre TP à 52 euros suggère un potentiel de hausse d'environ 3%, mais la dynamique reste faible', précise la note.



'Moncler mène plusieurs campagnes marketing pour sa saison clé, avec le lancement au troisième trimestre de sa collection Genius avec A$AP Rocky et en décembre avec Jill Sander' souligne l'analyste.



Oddo BHF maintient pour sa part son conseil sur le titre Moncler à 'Neutre', avec un objectif de cours relevé de 51,0 à 52,5 euros.



L'analyste estime que la croissance Direct-to-Consumer (DTC) reste poussive au 2ème semestre, avec un ton 'très prudent' pour le 3ème trimestre et le 4ème trimestre, l'absence de franche réaccélération en Chine et un tourisme européen en retrait.



Par conséquent, l'analyste revoit en baisse ses prévisions 2025, dont la marge d'EBIT à 28,2% (contre 29,0% auparavant) et une croissance DTC désormais attendue à 1,9% (4,2% préc.).



Selon Oddo BHF, la légère hausse de l'objectif découle surtout d'un ajustement DCF lié au changement d'exercice, effet quasiment compensé par l'abaissement des hypothèses de moyen/long terme (croissance groupe à +7% sur 10 ans, marge normative proche de 29%).



La note indique aussi que l'expiration des couvertures de change pourrait peser sur la marge, compliquant sa remontée.



UBS maintient également sa recommandation à neutre sur le titre et ajuste son objectif de cours à 52,5 E (contre 52 E).



UBS estime que le troisième trimestre de Moncler devrait voir la dynamique LFL continuer à être faible.