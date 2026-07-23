Moncler pénalisé par une croissance décevante au 2e trimestre

Moncler a annoncé mercredi soir avoir constaté un tassement de sa croissance organique au 2e trimestre en raison de difficultés rencontrées sur le marché européen, une déclaration qui pesait lourdement sur le titre du groupe de mode italien en Bourse.

Autour de 10h30, l'action du fabricant de doudounes haut de gamme décrochait de 7,49% à 47,55 euros, accusant la quatrième plus forte baisse de l'indice STOXX 600.



Exprimée à taux de change constants, la croissance de Moncler s'est limitée à 3% sur les trois mois écoulés, soit un taux de progression divisé par quatre par rapport à celui observé sur les trois premiers mois de l'année (+12%). A titre de comparaison, le consensus visait une croissance de l'ordre de 5%.



Coup de froid estival en vue



Le groupe milanais a justifié ce net ralentissement par l'impact des tensions géopolitiques actuelles et la faiblesse des flux touristiques en Europe, mais certains analystes y voient une tendance de fond plus inquiétante.



"Moncler n'est pas immunisé face au contrecoup auquel les acteurs du luxe accessible doivent faire face, chacun à leur manière", commentent les équipes de Bernstein.



"Les consommateurs européens historiques de Moncler semblent notamment avoir du mal à digérer la hausse des prix, après plusieurs années d'augmentations annuelles comprises entre 5% et 10%", relève le bureau d'études.



"Ces résultats vont très probablement décevoir les investisseurs et entraîner l'action Moncler vers son creux estival habituel", rappelle Bernstein, en référence à la période difficile que l'activité du fabricant de doudounes traverse en dehors de la saison d'hiver.



L'Europe masque une rentabilité toujours solide



Sur les six premiers mois de l'année, les ventes de la marque Moncler ressortent en baisse de 4% à changes constants dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), à comparer avec un bond de 19% en Asie et de 6% en Amérique.



Du côté des résultats, le résultat d'exploitation (Ebit) ressort à 245,4 millions d'euros sur le premier semestre, contre 224,8 millions un an plus tôt et un consensus qui le donnait à 239 millions.



La marge opérationnelle s'est établie à 19%, contre 18,3% un an plus tôt, là où les analystes visaient 18,6%.



Le bénéfice net s'est élevé à 165 millions d'euros, contre 153,5 millions au 1er semestre 2025 et un consensus établi à 158 millions.



Avec la chute de l'action à ce stade de la séance, le titre Moncler s'inscrit désormais en repli de 13,5% depuis le début de l'année, contre un gain de l'ordre de 8,5% pour l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.