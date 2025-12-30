Mondelez étend son rappel de produits CHIPS AHOY! aux États-Unis

Le géant du snack Mondel?z Global élargit son rappel volontaire concernant deux références de biscuits aux États-Unis pour des raisons de sécurité alimentaire.

Mondel?z Global a annoncé l'extension du rappel initialement lancé le 24 décembre pour les produits "CHIPS AHOY! Baked Bites Brookie". Cette mesure, prise par "abondance de précaution" selon la firme, fait suite à un processus de mélange défectueux ayant entraîné la formation de petits amas d'amidon de maïs.



Ces agglomérats présentent un risque potentiel de suffocation, particulièrement pour les populations fragiles comme les jeunes enfants et les personnes âgées, a estimé la société.



L'extension concerne une date de péremption supplémentaire (10 mai 2026) ainsi que de nouveaux codes universels des produits (CUP) pour les sachets contenus dans les cartons rappelés.



Bien qu'aucun incident ou maladie n'ait été signalé à ce jour, le groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires net de 36,4 milliards de dollars en 2024, collabore étroitement autour de la question avec l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).



Le titre évolue à proximité de son point d'équilibre à New York mais enregistre un repli proche de 8% depuis le début de l'année.







Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.