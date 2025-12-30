Mondel?z Global a annoncé l'extension du rappel initialement lancé le 24 décembre pour les produits "CHIPS AHOY! Baked Bites Brookie". Cette mesure, prise par "abondance de précaution" selon la firme, fait suite à un processus de mélange défectueux ayant entraîné la formation de petits amas d'amidon de maïs.
Ces agglomérats présentent un risque potentiel de suffocation, particulièrement pour les populations fragiles comme les jeunes enfants et les personnes âgées, a estimé la société.
L'extension concerne une date de péremption supplémentaire (10 mai 2026) ainsi que de nouveaux codes universels des produits (CUP) pour les sachets contenus dans les cartons rappelés.
Bien qu'aucun incident ou maladie n'ait été signalé à ce jour, le groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires net de 36,4 milliards de dollars en 2024, collabore étroitement autour de la question avec l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).
Le titre évolue à proximité de son point d'équilibre à New York mais enregistre un repli proche de 8% depuis le début de l'année.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Mondelez International, Inc. figure parmi les principaux groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- biscuits et snacks (48,8%) : marques Barni, belVita, Chips Ahoy, Club Social, Enjoy Life Foods, Honey Maid, Kinh Do, LU, Oreo, Prince, Ritz, Tate's Bake Shop, Tiger, Triscuit, TUC, Wheat Thins, etc. ;
- chocolats (30,9%) : marques 5 Star, Alpen Gold, Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Côte d'Or, Daim, Freia, Hu, Lacta, Marabou, Milka, Toblerone, etc. ;
- chewing-gums et bonbons (11,1%) : marques Halls, Clorets, Maynards Bassett's, Sour Patch Kids, Stride, etc. ;
- produits fromagers et produits d'épicerie (6,2%) ;
- boissons (3%) : jus, thés et boissons en poudre (marque Tang) et boissons maltées (Cadbury Bournvita).
A fin 2024, le groupe dispose de 147 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (26%), Amérique du Nord (4%), Europe (36,5%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (20%) et Amérique latine (13,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.