En marge de sa publication trimestrielle mardi soir, Mondelez International a fait part d'une révision en baisse de ses objectifs annuels, anticipant désormais un BPA ajusté en recul d'environ 15% (et non plus 10%) à taux de changes constants (TCC).
Le groupe agroalimentaire, détenteur des marques Oreo, Milka, Lu et Cadbury, indique aussi s'attendre maintenant à une croissance organique des revenus de 4% ou plus en 2025, et non plus de l'ordre de 5% comme estimé précédemment.
Au titre de son 3e trimestre 2025, Mondelez a engrangé un BPA ajusté de 0,73 dollar, en baisse de 24,2% à TCC, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 6,9 points à 12% sur une inflation des coûts plus élevée et un mix produits défavorable.
Toutefois, il a vu ses revenus grimper de 5,9% à 9,74 milliards de dollars, avec une croissance de 3,4% en organique, des hausses de prix (+8 points) ayant largement compensé des effets volumes et mix négatifs (-4,6 points).
Mondelez International, Inc. figure parmi les principaux groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- biscuits et snacks (48,8%) : marques Barni, belVita, Chips Ahoy, Club Social, Enjoy Life Foods, Honey Maid, Kinh Do, LU, Oreo, Prince, Ritz, Tate's Bake Shop, Tiger, Triscuit, TUC, Wheat Thins, etc. ;
- chocolats (30,9%) : marques 5 Star, Alpen Gold, Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Côte d'Or, Daim, Freia, Hu, Lacta, Marabou, Milka, Toblerone, etc. ;
- chewing-gums et bonbons (11,1%) : marques Halls, Clorets, Maynards Bassett's, Sour Patch Kids, Stride, etc. ;
- produits fromagers et produits d'épicerie (6,2%) ;
- boissons (3%) : jus, thés et boissons en poudre (marque Tang) et boissons maltées (Cadbury Bournvita).
A fin 2024, le groupe dispose de 147 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (26%), Amérique du Nord (4%), Europe (36,5%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (20%) et Amérique latine (13,5%).
