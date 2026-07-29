Mondelez a dévoilé mardi soir un BPA ajusté de 0,73 USD au titre du 2e trimestre 2026, en recul de 2,7% à taux de change constants, mais supérieur de 7% au consensus, avec une marge opérationnelle ajustée en baisse de 1,2 point à 13,1%.
Cette dernière a été pénalisée par des coûts plus élevés des matières premières, de publicité et de promotion, ainsi que par la hausse des dépenses de vente, générales et administratives, partiellement compensés par l'augmentation des prix et des gains de productivité.
Le groupe agroalimentaire a vu ses revenus progresser de 4,1% à 9,35 MdsUSD, avec une croissance organique de 2,2%, portée à la fois par des hausses de prix (+1,5 point) et des effets de volume et de mix positifs (+0,7 point).
"Nous avons assuré une solide performance sur nos marchés émergents, ainsi qu'une forte croissance et une exécution renforcée en Amérique du Nord. En Europe, la dynamique de nos actions montre des signes positifs précoces", a déclaré le PDG Dirk Van de Put.
Pour 2026, le détenteur des marques Oreo, Milka, Lu et Cadbury confirme tabler sur un BPA ajusté stable ou en croissance de 5% à taux de change constants, mais attend désormais une croissance organique de ses revenus d'au moins 2% (et non plus de 0% à 2%).
Par ailleurs, revendiquant un retour de capital aux actionnaires de 1,5 MdUSD au 1er semestre de l'année, Mondelez fait part, dans son communiqué, d'une hausse de 4% de son dividende trimestriel, sans davantage de précisions.
Mondelez International, Inc. figure parmi les principaux groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- biscuits et snacks (47,7%) : marques Barni, belVita, Chips Ahoy, Club Social, Enjoy Life Foods, Honey Maid, Kinh Do, LU, Oreo, Prince, Ritz, Tate's Bake Shop, Tiger, Triscuit, TUC, Wheat Thins, etc. ;
- chocolats (33%) : marques 5 Star, Alpen Gold, Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Côte d'Or, Daim, Freia, Hu, Lacta, Marabou, Milka, Toblerone, etc. ;
- chewing-gums et bonbons (10,5%) : marques Halls, Clorets, Maynards Bassett's, Sour Patch Kids, Stride, etc. ;
- produits fromagers et produits d'épicerie (6,2%) ;
- boissons (2,6%) : jus, thés et boissons en poudre (marque Tang) et boissons maltées (Cadbury Bournvita).
A fin 2025, le groupe dispose de 145 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,2%), Amérique du Nord (3,5%), Europe (39%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (20,6%) et Amérique latine (12,7%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.