Dans un environnement de marché compliqué, le géant anglo-autrichien de l'emballage et du papier a publié des résultats décevants pour son troisième trimestre. Le titre décroche lourdement à la Bourse de Londres. Il retombe ainsi à son plus bas niveau depuis douze ans.

Depuis 2015, la croissance est restée quasi nulle : le chiffre d’affaires annuel oscille dans une fourchette entre 6,8 et 7,4 milliards de livres sterling à l’exception de 2022, année exceptionnelle. Mais c’est surtout depuis 2021 que la conjoncture s’est nettement dégradée. Le groupe a subi de fortes pressions sur ses marges à cause de la hausse généralisée des coûts. C’est notamment le cas pour les matières premières, l’énergie et les salaires.

Symbole de l’augmentation du risque, le rendement du dividende dépasse désormais 5% contre moins de 3% il y a dix ans. La valorisation, elle, est tombée à des niveaux historiquement bas, inférieurs à 13 fois les bénéfices attendus pour l’exercice en cours et encore moins pour le suivant.

Ces derniers mois, les analystes ont revu leurs prévisions à la baisse à plusieurs reprises. Pour autant, le consensus se voulait à penser que le creux du cycle était atteint. Mais les performances commerciales se dégradent encore un peu plus compte tenu de la très faible demande. Les prix devraient continuer de reculer au T4.

Mondi tente de réagir avec l’amorce d’une restructuration (les trois divisions actuelles seront regroupées en deux entités) alors que la concurrence affiche une meilleure santé. En tout cas en bourse à l’image de l’américain International Paper qui souffre lui aussi sur le plan opérationnel depuis plusieurs années mais qui a tenté l'audacieux rapprochement DS Smith dans l’une des plus importantes opérations de l’histoire du secteur. Les investisseurs parient sur d’importantes synergies et sur la formation d’un groupe qui réaliserait plus de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Malgré toutes les difficultés énoncées, Mondi conserve l’avantage d’avoir une situation financière solide. Le bilan n’est pas alourdi par un lourd endettement si bien que des opportunités de croissance sont envisageables. Cela a d’ailleurs été fait cette année avec l’acquisition des actifs d’emballage de Schumacher Packaging pour près de 650 millions d’euros. Mais cela ne suffit pas au vu de la détérioration des comptes.