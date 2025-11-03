MongoDB a officialisé la nomination de CJ Desai, dirigeant de Cloudflare, au poste de directeur général à compter du 10 novembre. Il succédera à Dev Ittycheria, en poste depuis 2014, qui restera membre du conseil d’administration. Ce changement s’inscrit dans un processus de succession initié en début d’année. Ittycheria a indiqué qu’il ne souhaitait pas s’engager pour un mandat de cinq années supplémentaires, comme le lui avait proposé le conseil.
Sous la direction de Dev Ittycheria, MongoDB s’est imposé comme un acteur central des bases de données orientées documents, avec une entrée en Bourse en 2017 et une forte orientation vers les services cloud. L’entreprise a multiplié les partenariats stratégiques, notamment avec Amazon et Microsoft, et intégré des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Sa capitalisation atteint aujourd’hui près de 30 milliards de dollars, avec une action multipliée par 15 depuis l’IPO. Au deuxième trimestre fiscal, le chiffre d’affaires a progressé de 24% à 591 millions de dollars, tandis que la perte nette a été ramenée à 47 millions.
CJ Desai, qui quittera Cloudflare le 7 novembre, a précédemment occupé des fonctions de direction chez ServiceNow, EMC, Symantec et Oracle. Son départ de ServiceNow en 2024 faisait suite à une violation de politique interne. Malgré cet épisode, MongoDB affirme sa confiance en sa capacité à mener la prochaine phase de croissance du groupe. Dans un contexte de résultats en amélioration, MongoDB anticipe dépasser le haut de ses prévisions pour le troisième trimestre. CJ Desai ambitionne de porter les revenus annuels au-delà des 5 milliards de dollars et de positionner MongoDB comme un leader incontesté des bases de données modernes.
MongoDB, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de base de données de développement. Le groupe propose la plateforme multicloud, intuitive et évolutive MongoDB, permettant aux développeurs de créer, de moderniser, de déployer et de gérer des applications dans les domaines de l'Intelligence Artificielle, de l'Edge computing, de l'Internet des objets, des applications mobiles et de la technologie de paiement. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes d'abonnements (96,9%) ;
- ventes de services (3,1%).
A fin janvier 2025, le groupe compte plus de 54 500 clients.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (60,4%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (27,6%) et Asie-Pacifique (12%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.