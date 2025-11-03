MongoDB a officialisé la nomination de CJ Desai, dirigeant de Cloudflare, au poste de directeur général à compter du 10 novembre. Il succédera à Dev Ittycheria, en poste depuis 2014, qui restera membre du conseil d’administration. Ce changement s’inscrit dans un processus de succession initié en début d’année. Ittycheria a indiqué qu’il ne souhaitait pas s’engager pour un mandat de cinq années supplémentaires, comme le lui avait proposé le conseil.

Sous la direction de Dev Ittycheria, MongoDB s’est imposé comme un acteur central des bases de données orientées documents, avec une entrée en Bourse en 2017 et une forte orientation vers les services cloud. L’entreprise a multiplié les partenariats stratégiques, notamment avec Amazon et Microsoft, et intégré des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Sa capitalisation atteint aujourd’hui près de 30 milliards de dollars, avec une action multipliée par 15 depuis l’IPO. Au deuxième trimestre fiscal, le chiffre d’affaires a progressé de 24% à 591 millions de dollars, tandis que la perte nette a été ramenée à 47 millions.

CJ Desai, qui quittera Cloudflare le 7 novembre, a précédemment occupé des fonctions de direction chez ServiceNow, EMC, Symantec et Oracle. Son départ de ServiceNow en 2024 faisait suite à une violation de politique interne. Malgré cet épisode, MongoDB affirme sa confiance en sa capacité à mener la prochaine phase de croissance du groupe. Dans un contexte de résultats en amélioration, MongoDB anticipe dépasser le haut de ses prévisions pour le troisième trimestre. CJ Desai ambitionne de porter les revenus annuels au-delà des 5 milliards de dollars et de positionner MongoDB comme un leader incontesté des bases de données modernes.