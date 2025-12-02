Année faste pour le spécialiste des bases de données, qui accueillait plus tôt cette année un nouveau président et directeur général.

Passé chez Dell, ServiceNow et Cloudflare sur des postes à hauts enjeux, Chirantan 'CJ' Desai est venu remplacer Dev Ittycheria pour mener MongoDB vers une nouvelle phase de maturité, diront certains ; vers une vente, diront d'autres.

C'est que le groupe est sans doute à un carrefour. Son rythme de croissance, s'il fut époustouflant sur la dernière décennie, passant de 65 millions à 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, devrait ralentir en 2025 à un rythme semblable à celui de l'an passé - peu ou prou 20 % ; c'est-à-dire loin des niveaux d'antan.

Par ailleurs, MongoDB n'est toujours pas profitable. En cause : l'habituel suspect des rémunérations en stock-options, tel que nous le décrivions déjà dans notre précédent commentaire de résultats publié dans ces mêmes colonnes en mars 2023. Voir à ce sujet MongoDB, Inc. : Captation de valeur.

Captation de valeur qui reste entièrement d'actualité. Sur le précédent exercice fiscal de douze mois, les rémunérations en stock-options atteignaient 494 millions de dollars, soit plus de deux fois la perte d'exploitation de 216 millions. Sur les trois premiers trimestres de l'exercice en cours, elles atteignent 406 millions, soit plus de trois fois la perte d'exploitation.

Ceci, et la dilution significative qui l'accompagne, explique bien entendu le surplace boursier du titre MongoDB depuis cinq ans, alors même que le chiffre d'affaires du groupe a quintuplé sur la période. La situation rappelle à cet égard le cas de Snapchat. Voir à cet égard Snap, Inc. : Vampirisation bien ordonnée.

Dans ce scénario, deux options potentiellement génératrices de valeur : un, une drastique réduction des rémunérations en stock-options, sur le modèle de Palantir ; deux, une vente du groupe, avec le soin laissé à l'acquéreur de faire le ménage.

Il reste cependant difficile d'estimer à quel multiple une telle transaction pourrait se faire. MongoDB est actuellement valorisé à dix fois le chiffre d'affaires attendu l'an prochain. Si la croissance cesse de ralentir, ce niveau pourrait fournir un probable plancher.