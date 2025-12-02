MongoDB a relevé ses objectifs pour l’exercice fiscal 2026, porté par la performance soutenue de sa plateforme de données cloud Atlas. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le groupe a affiché un bénéfice de 1,32 dollar par action, bien au-dessus des 0,81 dollar attendus par le consensus, et un chiffre d’affaires en hausse de 19% à 628,3 millions de dollars. Ces résultats supérieurs ont entraîné une envolée de près de 23% de l’action dans les échanges avant l’ouverture mardi.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice compris entre 4,76 et 4,80 dollars par action pour l’exercice, contre une estimation précédente de 3,64 à 3,73 dollars. Le chiffre d’affaires est attendu entre 2,43 et 2,44 milliards de dollars, dépassant le consensus FactSet de 2,42 milliards. Pour le trimestre en cours, MongoDB vise un bénéfice ajusté compris entre 1,44 et 1,48 dollar et un chiffre d’affaires entre 665 et 670 millions de dollars, également supérieurs aux attentes.

Atlas, qui représente désormais 75% du chiffre d’affaires total, a enregistré une croissance annuelle de 30% et continue de tirer la dynamique de l’entreprise. MongoDB prévoit une hausse de 27% des revenus liés à cette plateforme au quatrième trimestre, contre une fourchette moyenne estimée auparavant. Parallèlement, l’activité hors Atlas progresse à un rythme régulier, avec des perspectives solides sur les revenus récurrents et les contrats pluriannuels. Le nombre total de clients a dépassé les 62 500 à fin octobre, en hausse par rapport au trimestre précédent, confirmant la trajectoire ascendante de la base utilisateurs.