L'or flambe en 2025 : +40% depuis janvier, un record historique à 3'700 $ l'once, et certains voient déjà 5'000 $.

Alors, est-ce la fin du game ou le début de la suite ? Faut-il encaisser ou charger la mule ? Dans cette vidéo, on décortique :

🔹 Pourquoi l’or n’est PAS vraiment un hedge contre l’inflation (désolé pour vos tiroirs Ikea pleins de Napoléons).

🔹 Les 3 vraies forces qui poussent l’or à la hausse :

Les banques centrales qui achètent comme des dingues.

La Fed coincée avec ses taux. Le monde en feu (Trump, BRICS, géopolitique).

L’impact des ETF et des minières : assurance tranquille vs casino boursier.

Le scénario explosif : et si l’indépendance de la Fed volait en éclats ?

👉 Je vous donne aussi ma vision : quand alléger, quand renforcer, et surtout pourquoi l’or n’est pas fait pour devenir riche… mais pour rester riche !

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle.