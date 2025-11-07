Monster Beverage a publié jeudi des résultats supérieurs aux anticipations pour le troisième trimestre, soutenue par la forte demande pour ses boissons énergétiques sans sucre et l’élargissement de son offre aromatique. Le chiffre d’affaires net a progressé de 16,8% sur un an pour atteindre 2,20 milliards de dollars, dépassant les 2,11 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice par action s’est établi à 56 cents, contre 48 cents attendus, porté par une amélioration de la marge brute à 55,7% du chiffre d’affaires, contre 53,2% un an plus tôt.
La gamme Monster Energy Ultra, dépourvue de sucre, a particulièrement contribué à la croissance, reflétant un changement de comportement des consommateurs en faveur de produits perçus comme plus sains. Le lancement de nouveaux parfums a également renforcé cette dynamique commerciale. Dans une logique de diversification, le groupe prévoit de lancer une nouvelle marque baptisée FLRT, spécifiquement destinée au public féminin, d’ici la fin du premier trimestre 2026, afin de mieux capter une clientèle ciblée dans un marché désormais très segmenté.
Malgré un environnement économique incertain, Monster confirme sa capacité à adapter son offre aux évolutions de la demande, en capitalisant sur les tendances santé et bien-être. Les bons résultats du trimestre illustrent la solidité du positionnement du groupe sur le marché des boissons fonctionnelles, un segment en forte croissance au détriment des sodas traditionnels.
Monster Beverage Corporation est spécialisé dans le développement et la commercialisation de boissons. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons énergisantes (91,6%) : notamment boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses (marques Monster Energy®, Monster Energy Ultra®, Monster Rehab®, Monster Energy® Nitro, Java Monster®, Punch Monster®, Juice Monster®, Reign Total Body Fuel®, Reign Inferno® Thermogenic Fuel, Reign Storm®, Bang Energy®, NOS®, Full Throttle®, Burn®, Mother®, Nalu®, Ultra Energy®, Play® and Power Play® (stylized), Relentless®, BPM®, BU®, Gladiator®, Samurai®, Live+®, Predator®, Fury®, etc.) ;
- concentrés et bases de boissons (5,8%) ;
- boissons alcoolisées (2,3%): notamment bières, eaux pétillantes alcoolisées et boissons maltées aromatisées (marques Jai Alai® IPA, Florida Man TM IPA, Dale's Pale Ale®, Wild Basin® Hard Seltzers, Dallas Blonde®, Deep Ellum TM IPA, Perrin Brewing Company TM Black Ale, Hop Rising® Double IPA, Wasatch® Apricot Hefeweizen, The Beast Unleashed®, Nasty Beast TM Hard Tea, etc.).
- autres (0,3%).
La fabrication et la mise en bouteille des produits sont assurées par des sous-traitants.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (63%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (20,9%), Amérique latine et Caraïbes (8,9%), Asie-Pacifique et Océanie (7,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.