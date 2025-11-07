Monster Beverage a publié jeudi des résultats supérieurs aux anticipations pour le troisième trimestre, soutenue par la forte demande pour ses boissons énergétiques sans sucre et l’élargissement de son offre aromatique. Le chiffre d’affaires net a progressé de 16,8% sur un an pour atteindre 2,20 milliards de dollars, dépassant les 2,11 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice par action s’est établi à 56 cents, contre 48 cents attendus, porté par une amélioration de la marge brute à 55,7% du chiffre d’affaires, contre 53,2% un an plus tôt.

La gamme Monster Energy Ultra, dépourvue de sucre, a particulièrement contribué à la croissance, reflétant un changement de comportement des consommateurs en faveur de produits perçus comme plus sains. Le lancement de nouveaux parfums a également renforcé cette dynamique commerciale. Dans une logique de diversification, le groupe prévoit de lancer une nouvelle marque baptisée FLRT, spécifiquement destinée au public féminin, d’ici la fin du premier trimestre 2026, afin de mieux capter une clientèle ciblée dans un marché désormais très segmenté.

Malgré un environnement économique incertain, Monster confirme sa capacité à adapter son offre aux évolutions de la demande, en capitalisant sur les tendances santé et bien-être. Les bons résultats du trimestre illustrent la solidité du positionnement du groupe sur le marché des boissons fonctionnelles, un segment en forte croissance au détriment des sodas traditionnels.