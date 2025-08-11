Le spécialiste américain des boissons énergisantes a surpris avec des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et une dynamique de ventes estivale qui conforte les prévisions optimistes des analystes.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 11 % sur un an pour dépasser le seuil trimestriel des 2 milliards de dollars pour la première fois. La croissance est portée par un volume en hausse de 17,5 % (un rythme nettement supérieur au 7 % observé un an plus tôt) et par l’expansion internationale. En effet, les ventes hors des États-Unis représentent désormais 41 % du total, soit deux points de plus qu’en 2024. Autre élément satisfaisant : la progression des marges grâce à la baisse des coûts des matières premières, l’optimisation logistique et une politique tarifaire efficace.

En juillet, les ventes ont progressé d’environ 23 % à taux de change constant. Le groupe séduit un nombre croissant de consommateurs grâce à son positionnement de « luxe abordable » même si l'écart de prix avec les sodas traditionnels se réduit. Les boissons du groupe profitent également du rôle d’alternative face à la flambée des prix du café. De plus en plus de clients remplacent en effet leur besoin en énergie par une canette de Monster, perçue comme un coup de fouet tout aussi efficace, mais meilleur marché actuellement.

Tout n’est pas exempt de défis. Monster continue de perdre des parts de marché aux États-Unis au profit de Celsius et d’autres acteurs plus récents car le marché devient ultra-concurrentiel. Les droits de douane sur l’aluminium, attendus au second semestre, pourraient rogner les marges. Le groupe prévoit toutefois de compenser cet impact par de nouvelles hausses de prix et une réduction des promotions dès le quatrième trimestre.

La valorisation reste pourtant exigeante à 32 fois les bénéfices attendus sur douze mois tout en restant inférieure à la moyenne des multiples observés sur la dernière décennie. Le cours actuel intègre sans doute déjà la plupart des catalyseurs positifs à court terme. Les investisseurs anticipent des perspectives un peu plus incertaines pour les prochains mois.

Pour autant, l’année se déroule très bien jusqu’ici. Le bilan reste robuste et la capacité de génération de cash-flow permet d’envisager la reprise des rachats d’actions au second semestre. L’accord de distribution avec Coca-Cola offre un avantage considérable pour l’expansion internationale et constitue une protection en cas de turbulences marketing. Enfin, le marché des boissons énergétiques est encore loin d’avoir atteint sa maturité à l’échelle mondiale.