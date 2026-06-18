Montagu va prendre une participation majoritaire dans BMC Helix dans le cadre d'une scission de BMC Software, détenue par KKR
Montagu, une société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans BMC Helix dans le cadre d'une opération de scission de BMC Software.
Les fonds gérés par KKR conserveront la propriété de BMC, entreprise spécialisée dans l'automatisation à l'ère de l'IA, qui conservera également une participation minoritaire dans Helix.
KKR a acquis BMC en 2018 par le biais de son douzième fonds de capital-investissement pour les Amériques.
Helix est une plateforme ServiceOps d'IA agentique utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier, dans les secteurs des services financiers, de la santé, de l'assurance, du commerce de détail et autres.
Forte de sa longue tradition d'innovation, Helix a été pionnière dans l'application de l'IA agentique aux flux de travail de service et d'exploitation.
Christoph Leitner-Dietmaier, associé chez Montagu, a déclaré : " Helix est une plateforme hautement stratégique et profondément intégrée, qui prend en charge certains des environnements informatiques d'entreprise les plus complexes au monde. "
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.