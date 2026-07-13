Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 juillet, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Teleperformance, du fait de l'augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 3 101 987 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,18% du capital et 5,04% des droits de vote du groupe spécialisé dans l'externalisation de l'expérience client.