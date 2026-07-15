Morgan Stanley bat le consensus de marché au 2e trimestre
Morgan Stanley dévoile un bénéfice net part du groupe en croissance de 58% à 5,58 MdsUSD pour le 2e trimestre 2026, soit un BPA record de 3,46 USD, battant d'environ 18% le consensus de marché, soutenu par la croissance des revenus de ses trois grandes divisions.
A 21,35 MdsUSD, les revenus de la banque d'affaires se sont accrus de 27% et ont eux aussi atteint un niveau record, tandis que son ratio d'efficacité s'est amélioré de six points à 65%, "démontrant son levier opérationnel tout en continuant d'investir dans ses activités".
Plus précisément, la division Institutional Securities a vu ses revenus grimper de 44% à un niveau record de 11,04 MdsUSD, avec des croissances de 58% en banque d'investissement, à 2,44 MdsUSD, de 69% dans les actions, à 6,30 MdsUSD, et de 13% seulement dans les revenus fixes, à 2,45 MdsUSD.
Concernant les deux autres divisions, si les revenus de la gestion d'investissement n'ont augmenté que de 6% à 1,65 MdUSD, ceux de la gestion de fortune ont progressé de 14% à 8,86 MdsUSD, les actifs totaux des clients dans ces deux activités ayant atteint 10 000 MdsUSD.
"Le dynamisme des marchés et une exécution rigoureuse dans nos trois domaines d'activité ont permis à notre entreprise intégrée d'enregistrer des résultats exceptionnels", résume le PDG Ted Pick, ajoutant que le groupe "consolide sa solidité financière au profit des actionnaires".
Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de financement et d'investissement (46,4%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- gestion de patrimoine (44,5%) ;
- gestion d'actifs et de fonds d'investissement (9,1%) : 1 895 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,9%), Asie (13,3%) et Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.