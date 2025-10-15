Morgan Stanley bat les attentes grâce à sa banque d'investissement

Morgan Stanley a fait mieux que prévu au troisième trimestre grâce au dynamisme de ses activités dans la banque d'investissement, ce qui faisait grimper le titre mercredi matin en transactions électroniques à Wall Street.



La firme américaine a annoncé que le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires avait atteint 4,6 milliards de dollars sur la période allant de juillet à septembre, soit 2,80 dollars par action, contre 3,2 milliard un an plus tôt, ou 1,88 dollar par titre, là où les analystes attendaient 2,11 dollars l'action.



Le produit net bancaire a totalisé 18,2 milliards de dollars, un niveau record pour un troisième trimestre, contre 15,4 milliards de dollars sur la même période de 2024.



Les revenus de Morgan Stanley dans la banque d'investissement, la branche qui comprend notamment les fusions-acquisitions (M&A), les introductions en Bourse et les émissions obligataires, ont grimpé de 44%.



Autre source de satisfaction au moment où la banque s'efforce de réduire sa dépendance à ses activités très volatiles sur les marchés financiers, les revenus tirés de l'activité de gestion de fortune ont augmenté de 13%.



Dans des transactions d'avant-Bourse, l'action Morgan Stanley gagnait plus de 4% suite à toutes ces annonces.

