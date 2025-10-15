Morgan Stanley a publié mercredi des résultats largement supérieurs aux prévisions, signant sa plus forte surprise positive depuis près de cinq ans. Le bénéfice net a bondi de 45% sur un an, à 4,61 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, contre 2,10 dollars anticipés par le consensus LSEG. Le chiffre d’affaires a atteint 18,22 milliards de dollars, en hausse de 18% et bien au-dessus des 16,70 milliards attendus.

Cette performance record reflète la vigueur retrouvée des activités de marché et d’investissement, dopées par la volatilité boursière et la reprise des grandes opérations de fusions-acquisitions. Le trading sur actions a généré 4,12 milliards de dollars (+35%), dépassant les prévisions de 720 millions, tandis que le trading sur produits à revenu fixe s’est établi à 2,17 milliards (+8%), conforme aux attentes.

La banque d’investissement a enregistré une hausse de 44% de ses revenus, à 2,11 milliards de dollars, profitant d’un net rebond des introductions en Bourse et des émissions obligataires. La division de gestion de patrimoine, pilier stratégique de Morgan Stanley, a également battu les prévisions, avec un chiffre d’affaires de 8,23 milliards (+13%), porté par la croissance des actifs sous gestion et des commissions de transaction.

Avant la publication, l’action Morgan Stanley avait déjà progressé de 24% depuis le début de l’année. Actuellement le titre augmente de près de 4% dans les échanges préouvertures. Cette performance s’inscrit dans un contexte globalement favorable pour les grandes banques américaines, après les résultats supérieurs aux attentes annoncés cette semaine par JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo.