Morgan Stanley nomme une responsable mondiale des produits de luxe

Morgan Stanley annonce la nomination, avec prise d'effet en juillet, de Mélanie Flouquet en qualité de managing director et global head of luxury goods au sein du Consumer Retail Group de sa division banque d'investissement.

Il s'agit d'un poste nouvellement créé, destiné à accompagner le développement de la franchise mondiale de la banque d'affaires américaine dans le secteur du luxe, au sein de son activité Consumer Retail.



Mélanie Flouquet sera basée à Paris et mettra à profit sa connaissance approfondie du secteur, son expérience à la fois corporate et financière, ainsi que son réseau international auprès des principaux acteurs de l'industrie du luxe.



Elle rejoindra Morgan Stanley après avoir occupé plusieurs fonctions de direction chez Kering, notamment celles de chief strategy officer et de secrétaire générale, en tant que membre du comité exécutif.



À ce titre, elle a supervisé des sujets stratégiques pour le groupe de luxe français, incluant la stratégie corporate, la gouvernance, le juridique et la gestion des risques, et a contribué à la définition de ses grandes orientations.



Avant de rejoindre Kering, Mélanie Flouquet a passé plus de vingt ans chez J.P. Morgan, où elle était managing director et responsable de la recherche actions européenne sur le secteur du luxe.