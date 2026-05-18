Morgan Stanley nomme une responsable mondiale des produits de luxe
Morgan Stanley annonce la nomination, avec prise d'effet en juillet, de Mélanie Flouquet en qualité de managing director et global head of luxury goods au sein du Consumer Retail Group de sa division banque d'investissement.
Il s'agit d'un poste nouvellement créé, destiné à accompagner le développement de la franchise mondiale de la banque d'affaires américaine dans le secteur du luxe, au sein de son activité Consumer Retail.
Mélanie Flouquet sera basée à Paris et mettra à profit sa connaissance approfondie du secteur, son expérience à la fois corporate et financière, ainsi que son réseau international auprès des principaux acteurs de l'industrie du luxe.
Elle rejoindra Morgan Stanley après avoir occupé plusieurs fonctions de direction chez Kering, notamment celles de chief strategy officer et de secrétaire générale, en tant que membre du comité exécutif.
À ce titre, elle a supervisé des sujets stratégiques pour le groupe de luxe français, incluant la stratégie corporate, la gouvernance, le juridique et la gestion des risques, et a contribué à la définition de ses grandes orientations.
Avant de rejoindre Kering, Mélanie Flouquet a passé plus de vingt ans chez J.P. Morgan, où elle était managing director et responsable de la recherche actions européenne sur le secteur du luxe.
Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de financement et d'investissement (46,4%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- gestion de patrimoine (44,5%) ;
- gestion d'actifs et de fonds d'investissement (9,1%) : 1 895 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,9%), Asie (13,3%) et Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.