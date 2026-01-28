Morgan Stanley optimiste pour la Défense en 2026, les conseils de l'analyste

Morgan Stanley affiche une vision optimiste pour le secteur en 2026, privilégiant l'exécution des contrats en Défense et le marché des pièces de rechange en Aéronautique. L'analyse met en avant deux "Top Picks" (valeurs préférées) : Rolls-Royce pour l'aéronautique et Rheinmetall pour la défense.

Le secteur de la défense bénéficie d'un contexte géopolitique tendu sur de nombreux fronts, ce qui pousse l'Europe à accroître sa souveraineté. Selon Morgan Stanley, les dépenses de défense en Europe devraient ainsi converger vers les 3% du Produit Intérieur Brut (PIB) d'ici 2030.



Dans ce contexte, le broker confirme sa note "surpondérer" sur Rheinmetall, soutenu par une forte dynamique de commandes en Allemagne et une valorisation attractive. Par ailleurs, Hensoldt voit sa recommandation relevée de "sous-pondérer" à "pondération en ligne" après une révision des attentes du marché.



Enfin, BAE Systems reste recommandée par Morgan Stanley qui met en avant sa diversification géographique et son exposition au budget américain. Le broker relève ainsi sa cible de 2 203 p à 2 342 pence sur le titre.





Dans le secteur de l'aéronautique, Rolls-Royce devient la valeur favorite de Morgan Stanley, au détriment de Safran, car elle dispose d'un potentiel de révision à la hausse de ses objectifs à moyen terme et d'une nouvelle politique de rachat d'actions. Le broker relève sa cible de 1 280 p à 1 500 pence.



Malgré de bons fondamentaux, l'analyste voit donc moins de marge de progression immédiate pour Safran par rapport aux attentes déjà élevées du marché et confirme son conseil de "Pondération en ligne" sur le titre.



Morgan Stanley confirme sa note "surpondérer" sur Airbus, avec un objectif de cours relevé de 250 à 252 euros, alors que l'analyste prévoit la livraison de 900 unités en 2026 (contre 793 en 2025) et voit l'annonce d'un rachat d'actions comme un catalyseur potentiel majeur.



Enfin, l'objectif de cours est relevé de 310 à 350 euros sur Dassault Aviation, la valeur bénéficiant de la tendance de fond positive sur les budgets de défense européens et de la valorisation globale du secteur, dont les objectifs de cours ont été relevés de 7% en moyenne par le bureau d'études.