Morgan Stanley passe sous le seuil de 5% du capital de Puma

Morgan Stanley a franchi à la baisse le seuil de 5% du capital de Puma suite à une cession d'actions, indique mardi l'équipementier sportif allemand dans un avis réglementaire.

Dans le document, le groupe de Herzogenaurach précise que la banque d'investissement américaine détenait, en date du 29 avril, 4,48% du capital contre 5,12% lors de sa précédente notification.



Dans le détail, Morgan Stanley contrôlait directement 0,31% des droits de vote et 4,16% sous forme d'instruments financiers, est-il indiqué dans l'avis.



Cet allègement au capital est intervenu à la veille de la publication des résultats de 1er trimestre de Puma, qui a dévoilé la semaine dernière des performances meilleures que prévu et confirmé ses objectifs annuels dans la foulée. L'action a perdu 2,4% dans l'intervalle.