Dans le document, le groupe de Herzogenaurach précise que la banque d'investissement américaine détenait, en date du 29 avril, 4,48% du capital contre 5,12% lors de sa précédente notification.

Dans le détail, Morgan Stanley contrôlait directement 0,31% des droits de vote et 4,16% sous forme d'instruments financiers, est-il indiqué dans l'avis.

Cet allègement au capital est intervenu à la veille de la publication des résultats de 1er trimestre de Puma, qui a dévoilé la semaine dernière des performances meilleures que prévu et confirmé ses objectifs annuels dans la foulée. L'action a perdu 2,4% dans l'intervalle.