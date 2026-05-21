Morgan Stanley relève sa cible sur Sodexo, dans l'attente d'un prochain "reset"
La prochaine journée d'investisseurs de Sodexo devrait davantage donner lieu à un "recalibrage" (reset) prudent des objectifs du groupe de restauration collective plutôt qu'à la mise en oeuvre d'un scénario de reprise immédiate, prédisent jeudi les analystes de Morgan Stanley dans une note de recherche.
Selon l'étude diffusée par la banque américaine, cet événement constituera incontestablement "le rendez-vous le plus important depuis l'arrivée du nouveau directeur général en novembre", alors que le groupe cherche à restaurer sa crédibilité après avoir manqué plusieurs fois ses objectifs au cours des dernières années.
A l'occasion du CMD, programmé le 16 juillet prochain, le nouveau DG devrait présenter les résultats de sa revue stratégique, ses prévisions pour l'exercice 2027 ainsi que ses objectifs à moyen terme.
Du point de vue de Morgan Stanley, Thierry Delaporte devra trouver un juste équilibre entre des ambitions réalistes et un plan de redressement convaincant.
L'action Sodexo affiche une progression de 6% depuis le début de l'année et a rebondi de 18% depuis son point bas d'avril, qui avait suivi son avertissement sur résultats, une remontée qui laisse penser que le marché considère que le pire est passé.
Des objectifs vus en dessous du consensus
Pour autant, la firme new-yorkaise invite les investisseurs à la prudence et anticipe des annonces en deçà des attentes actuelles du marché.
Morgan Stanley prévoit ainsi que Sodexo se donnera pour objectifs 2027 une croissance organique des ventes de 2% et une amélioration de marge de 20 points de base, des perspectives inférieures au consensus, actuellement situé autour de 3% de croissance organique et 40 points de base d'expansion de marge.
La banque abaisse en conséquence ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2027 et 2028 de 6%, les plaçant désormais environ 11% sous le consensus.
Malgré cette prudence affichée, Morgan Stanley relève son objectif de cours sur le titre à 44 euros contre 40 euros auparavant, afin de tenir compte de la revalorisation sectorielle ayant bénéficié à ses comparables européens. Sa recommandation reste toutefois à sous-pondérer.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement de courriers, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion des installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (47,4%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24,3%), écoles et universités (18,7%) et divertissements (9,6% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Amérique du Nord (46,4%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique-Amérique latine (17,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.